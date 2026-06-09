KI-Kompetenz im Unternehmen: Warum der EU AI Act jetzt Handlungsdruck erzeugt

Artikel 4 EU AI Act verpflichtet Unternehmen zur KI-Kompetenz. Doch 43 Prozent bieten laut Bitkom keine KI-Schulungen an. Ab 2. August 2026 prüfen die Behörden.

Seit dem 2. Februar 2025 verpflichtet Artikel 4 des EU AI Act Unternehmen dazu, sicherzustellen, dass Mitarbeitende über ausreichende KI-Kompetenz verfügen. Die Regelung gilt für Organisationen, die KI-Systeme im EU-Markt anbieten oder einsetzen, unabhängig vom Firmensitz. Wichtig: Ab dem 2. August 2026 erhalten die nationalen Behörden die Aufsichtsbefugnisse für Artikel 4. Unternehmen haben also nur wenige Monate, um Schulung und Dokumentation nachzuholen.

Wie groß die Lücke ist, zeigt der Bitkom-Studienbericht „Künstliche Intelligenz in Deutschland“ 2026: 43 Prozent der Unternehmen bieten bislang keine Schulungen zu KI an.

Gerade im Mittelstand ist der Bedarf hoch, weil KI-Tools wie Microsoft Copilot oder ChatGPT teilweise unbewusst als Schatten-KI längst im Arbeitsalltag angekommen sind. Entscheidend ist nicht nur der Einsatz, sondern der Nachweis, dass Mitarbeitende geschult und für Risiken sensibilisiert wurden.

Vor diesem Hintergrund bietet AI Privacy Hub eine Online-Schulung zur Vermittlung von KI-Kompetenz an. Teilnehmende erwerben Grundlagen zu Funktionsweise und Risiken von KI, zu rechtlichen Rahmenbedingungen sowie zum verantwortungsvollen Einsatz im Arbeitsalltag. Nach Abschluss erhalten sie einen Schulungsnachweis; Unternehmen können zusätzlich auditfähige Dokumentationen für interne Nachweise und Prüfungen nutzen.

Die Inhalte werden von Werner Schmid, TÜV-zertifiziertem Datenschutzbeauftragten und KI-Beauftragten, konzipiert. „KI-Kompetenz ist keine Bremse, sondern die Voraussetzung dafür, dass Mitarbeitende KI sicher und sinnvoll einsetzen. Wer seine Angestellten schult, senkt Risiken und nutzt die Technologie zugleich besser“, so Schmid.

Die Schulung ist vollständig online verfügbar, ortsunabhängig und in rund 60 Minuten abschließbar. Unternehmen können ihre Teams zentral einladen und den Lernfortschritt nachvollziehen.

Weitere Informationen zur KI-Kompetenz Schulung von AI Privacy Hub

Über AI Privacy Hub: AI Privacy Hub bietet Online-Schulungen zur Vermittlung von KI-Kompetenz gemäß EU AI Act für Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Ziel ist die Unterstützung der rechtssicheren und nachvollziehbaren Qualifizierung von Mitarbeitenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AI Privacy Hub

Herr Niklas Baron

Pfarrstr. 50

38855 Wernigerode

Deutschland

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email : support@aiprivacyhub.de

AI Privacy Hub bietet Online-Schulungen zur Vermittlung von KI-Kompetenz gemäß EU AI Act für Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Ziel ist die Unterstützung der rechtssicheren und nachvollziehbaren Qualifizierung von Mitarbeitenden.

Pressekontakt:

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Herr Niklas Baron

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