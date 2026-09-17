KI Einsatz im Entwicklungsteam braucht gemeinsame Regeln

KI in der Softwareentwicklung — Effizient und effektiv dank klarer Regeln

Die Live Online Schulung Softwareentwicklung mit KI zeigt wie aus einzelnen Experimenten überprüfbare Arbeitsprozesse für das gesamte Team entstehen

Ettersburg, 17. September 2026. In vielen Entwicklungsteams ist generative KI bereits angekommen – allerdings häufig als individuelles Werkzeug. Einzelne Entwickler nutzen ChatGPT, GitHub Copilot, Codex oder andere Assistenten nach eigenen Regeln. Prompts, Erfahrungen und Prüfschritte bleiben persönlich, während gemeinsame Qualitätsmaßstäbe, Vorgaben zum Umgang mit vertraulichen Daten und abgestimmte Arbeitsabläufe fehlen.

Genau an diesem Punkt setzt die Live-Online-Schulung „Softwareentwicklung mit KI“ von Meine IT-Schulungen an. Sie zeigt, wie Unternehmen den Schritt vom punktuellen KI-Einsatz zu einem nachvollziehbaren Team-Workflow gestalten können. Der nächste Termin findet bereits am 24. und 25. September 2026 jeweils von 9:00 bis 13:00 Uhr statt. Anmeldungen für den kompakten Online-Termin sind weiterhin möglich.

Individuelle Nutzung ist noch kein Teamprozess

KI kann einzelne Aufgaben deutlich beschleunigen. Für Unternehmen entsteht daraus jedoch erst dann ein belastbarer Vorteil, wenn Ergebnisse auch für andere Teammitglieder verständlich, prüfbar und wiederholbar sind. Unterschiedliche Werkzeuge, uneinheitliche Prompts und nicht dokumentierte Entscheidungen erschweren die Zusammenarbeit. Zugleich wächst das Risiko, dass ungeprüfter Code, ungeeignete Daten oder unsichere Lösungsvorschläge in Projekte gelangen.

Die Schulung richtet den Blick deshalb nicht allein auf die Leistungsfähigkeit einzelner KI-Assistenten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Entwicklerteams geeignete Einsatzfelder festlegen, gemeinsame Vorgehensweisen entwickeln und die Verantwortung für Architektur, Sicherheit und Qualität klar beim Menschen verankern.

Vom Versuch zum gemeinsamen Workflow

Die Teilnehmenden lernen, typische KI-Anwendungsfälle entlang des Softwarelebenszyklus einzuordnen: von der Analyse und Strukturierung von Anforderungen über User Stories, Lösungsentwürfe und UX-Konzepte bis zu Implementierung, Refactoring, Tests und technischer Dokumentation. An konkreten Beispielen wird gezeigt, wie Prompts und Projektkontext so vorbereitet werden, dass Ergebnisse zielgerichteter entstehen und anschließend überprüft werden können.

Für die Übertragung auf das eigene Team behandelt das Seminar zentrale organisatorische Fragen: Welche Werkzeuge dürfen eingesetzt werden? Welche Informationen dürfen an ein KI-System übergeben werden? Welche Ergebnisse benötigen ein Review? Wie lassen sich bewährte Prompts und Erfahrungen gemeinsam dokumentieren? Und an welchen Stellen müssen automatisierte Tests, Code-Reviews oder zusätzliche Sicherheitsprüfungen verbindlich vorgesehen werden?

Qualität und Verantwortung bleiben zentral

Generierter Quellcode kann plausibel wirken und dennoch fachliche Fehler, Sicherheitslücken oder ungeeignete Abhängigkeiten enthalten. Deshalb verbindet die Schulung die produktive Nutzung von KI konsequent mit Qualitätssicherung. Die Teilnehmenden erfahren, wie sie Vorschläge kritisch bewerten, Tests ableiten, Code erklären und refaktorieren lassen sowie Ergebnisse in bestehende Review- und Entwicklungsprozesse einordnen.

Auch Datenschutz, Compliance und Prompt Injection werden behandelt. Ziel ist kein unkontrollierter Automatisierungsschub, sondern ein Arbeitsmodell, in dem KI definierte Aufgaben unterstützt und Menschen weiterhin die fachlichen und technischen Entscheidungen treffen.

Kompaktes Format für den Arbeitsalltag

Das Live-Online-Seminar verteilt sich auf zwei halbe Tage. Damit eignet es sich sowohl für einzelne Softwareentwickler als auch für Unternehmen, die erste Teammitglieder qualifizieren und den Einsatz von KI anschließend strukturiert weiterentwickeln möchten. Eine kleine Gruppe ermöglicht Rückfragen, Diskussionen und die Einordnung eigener Anwendungssituationen. Begleitende Schulungsunterlagen unterstützen die spätere Übertragung in den Projektalltag.

Termin und Anmeldung

Die Teilnahmegebühr beträgt 599,00 Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Person. Informationen zu Agenda und Anmeldung stehen unter: https://meine-it-schulung.com/ki.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LARinet

Herr Veikko Krypczyk

Über den Teichen 9

99439 Ettersburg

Deutschland

fon ..: 49 (0) 36443 7 73 27 55

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email : v.krypczyk@larinet.com

Meine IT-Schulungen bietet kompakte und praxisorientierte Weiterbildungen für Softwareentwickler, IT-Teams und technische Entscheider an. Thematische Schwerpunkte sind moderne Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz, .NET-Technologien, mobile Entwicklung, UI und UX sowie Requirements Engineering. Die Schulungen verbinden fundierte Grundlagen mit konkreten Werkzeugen, realistischen Anwendungsszenarien und einem verantwortungsvollen Blick auf neue Technologien.

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