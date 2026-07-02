KFZ-Werkstatt in Dessau – Grun’s KFZ-Service für zuverlässigen Autoservice

In Dessau bietet Grun’s KFZ-Service zuverlässige Reparaturen, Wartung und Fahrzeugpflege für alle Marken – inklusive transparenter Beratung, fairer Kosten und praktischem Leihwagen-Service.

Grun’s KFZ-Service in Dessau steht für zuverlässigen Autoservice und umfassende Betreuung rund um Fahrzeuge aller Marken.

Für Kleinwagen, Familienfahrzeuge und Transporter werden individuelle Lösungen angeboten, die sich an den jeweiligen Herstellerangaben orientieren.

Im gesamten Leistungsumfang sind Wartung, Inspektion, Reparaturen sowie professionelle Fahrzeugpflege enthalten.

Darüber hinaus deckt die Werkstatt klassische Bereiche wie Reifenservice, Achsvermessung, Karosseriearbeiten sowie Unfallinstandsetzung ab.

Bei allen Arbeiten wird großer Wert auf Transparenz gelegt, sodass Kunden jederzeit über Maßnahmen und Kosten informiert bleiben.

Verwendet werden ausschließlich Ersatzteile in Erstausrüsterqualität oder Originalteile, um Sicherheit und Werterhalt zu gewährleisten.

Zusätzlich profitieren Fahrzeughalter von modernen Diagnoseverfahren, die eine schnelle und präzise Fehleranalyse ermöglichen.

Während eines Werkstattaufenthalts sorgt ein Leihwagen-Service dafür, dass Mobilität jederzeit erhalten bleibt.

Ebenso gehört die Abwicklung von Haupt- und Abgasuntersuchungen (DEKRA/TÜV) zum festen Bestandteil des Angebots.

Ergänzend unterstützt der Betrieb beim Kauf von EU-Neuwagen und geprüften Gebrauchtwagen mit fachkundiger Beratung.

Vor Ort in Dessau arbeitet ein erfahrenes Team mit moderner Technik und hoher Serviceorientierung an jeder Fahrzeuglösung.

Abschließend sorgt die professionelle Fahrzeugpflege für Werterhalt und ein gepflegtes Erscheinungsbild Ihres Autos.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gruns KFZ-Service

Herr Andreas Grun

Kienfichten 29

06846 Dessau

Deutschland

fon ..: 0340 616719

fax ..: 0340 6612390

web ..: http://www.gruns-kfz-service.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

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