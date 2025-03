Kevin Rader: Aktuelle Prognose zu den immobilienpreisen

Kevin Rader gibt einen Überblick über die Immobilienpreisentwicklung der letzten Jahre und eine Prognose über die zukünftige Entwicklung.

Zinsentwicklung, Immobilienpreise und warum jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf ist

Die Entwicklungen auf dem Zins- und Immobilienmarkt in Deutschland haben in den letzten Jahren erhebliche Schwankungen erlebt. Nach einem kontinuierlichen Anstieg der Immobilienpreise zwischen 2009 und 2022 kam es in den Jahren 2023 und 2024 zu leichten Rückgängen. Experten prognostizieren jedoch für 2025 wieder einen moderaten Anstieg der Immobilienpreise um etwa 3,5 %.

Diese Entwicklung wird maßgeblich durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) beeinflusst. Nach Jahren der Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation hat die EZB 2024 eine Kehrtwende vollzogen und den Leitzins von 4 % auf 3 % gesenkt. Für Ende 2025 wird ein weiterer Rückgang auf etwa 2,5 % erwartet. Diese Senkung der Leitzinsen führt zu günstigeren Baufinanzierungen, wodurch der Erwerb von Immobilien für viele wieder attraktiver wird.

Trotz der sinkenden Zinsen bleiben die Baukosten aufgrund gestiegener Materialpreise und eines anhaltenden Fachkräftemangels auf hohem Niveau. Materialkosten für Holz, Stahl und Dämmstoffe sind seit 2020 durchschnittlich um 25 % gestiegen, was Bauvorhaben weiterhin verteuert.

Dennoch bietet der aktuelle Markt Chancen für Käufer. In den vergangenen Jahren sind die Immobilienpreise in Deutschland erstmals seit zwei Jahren wieder gestiegen, insbesondere in den Top-Sieben-Metropolen wie Berlin, Hamburg und München. Zwischen April und Juni 2024 erhöhten sich die Preise um durchschnittlich 1,3 % im Vergleich zum Vorquartal. Diese Entwicklung deutet auf eine Marktstabilisierung hin, die potenziellen Käufern Sicherheit bietet.

Ein besonderes Augenmerk verdient der Leipziger Immobilienmarkt. Leipzig hat sich in den letzten Jahren zu einem der gefragtesten Immobilienmärkte Deutschlands entwickelt. Die Stadt wächst kontinuierlich, bietet attraktive Kaufpreise mit hohem Wertsteigerungspotenzial und verzeichnet eine steigende Nachfrage nach Wohnraum. Für Kapitalanleger ist dies eine besonders interessante Kombination, denn Leipzig vereint wirtschaftliche Stabilität, eine hohe Lebensqualität und solide Renditechancen.

Kevin Rader, Geschäftsführer der Rader Gruppe, betont die Attraktivität des Leipziger Marktes: „Leipzig wächst – ein Immobilienmarkt mit Zukunft. Die steigende Bevölkerung und die hohe Nachfrage nach Wohnraum bieten Investoren attraktive Chancen.“

Die Rader Gruppe, unter der Leitung von Kevin Rader, hat sich auf den Ankauf und die Sanierung von Wohnimmobilien spezialisiert und setzt auf nachhaltige Wertsteigerungskonzepte. Kevin Rader plant, den Bestand in Leipzig nachhaltig zu erweitern und weiterhin in der Messestadt zu investieren.

Ein weiterer Vorteil des Immobilienkaufs in Leipzig sind die vergleichsweise günstigen Einstiegspreise. Während in Städten wie München oder Frankfurt Quadratmeterpreise von über 10.000 Euro keine Seltenheit sind, liegt der durchschnittliche Kaufpreis in Leipzig aktuell bei etwa 3.800 Euro pro Quadratmeter. Diese moderaten Preise ermöglichen Investoren einen geringeren Kapitalaufwand bei gleichzeitig hohem Wertsteigerungspotenzial.

Neben den finanziellen Aspekten bietet der Erwerb einer Immobilie zur Eigennutzung in Leipzig auch persönliche Vorteile. Eigentümer genießen individuelle Gestaltungsfreiheit und profitieren von der hohen Lebensqualität der Stadt. Zudem dient eine eigene Immobilie als solide Altersvorsorge und bietet finanzielle Sicherheit im Ruhestand.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuellen Marktbedingungen, insbesondere die sinkenden Zinsen und die moderaten Immobilienpreise in Leipzig, eine günstige Gelegenheit für den Immobilienerwerb bieten. Kevin Rader, Geschäftsführer der Rader Gruppe, sieht in Leipzig weiterhin großes Potenzial und empfiehlt Investoren, die aktuellen Chancen zu nutzen.

