Kauf oder Miete: Bauunternehmen kalkulieren Anschaffung von Arbeitsbühnen neu

Bei der Beschaffung von Hebebühnen stellen Bauunternehmen Anschaffungskosten und Mietmodelle gegenüber. Auslastung und Einsatzdauer entscheiden über die Wirtschaftlichkeit.

Bauunternehmen und Industriebetriebe stehen regelmäßig vor der Frage, ob sich die Anschaffung von Arbeitsbühnen und Hebebühnen wirtschaftlich rechnet oder ob eine Miete die passendere Lösung darstellt. Diese Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Auslastung der Geräte, die Einsatzdauer auf den jeweiligen Baustellen sowie die Kosten für Wartung, Lagerung und Transport.

Ein Kauf lohnt sich in der Regel dann, wenn Arbeitsbühnen über das gesamte Jahr hinweg kontinuierlich eingesetzt werden. Bei schwankendem Bedarf oder projektbezogenen Einsätzen kann die Miete hingegen finanzielle Vorteile bringen, da keine Kapitalbindung entsteht und Wartungskosten entfallen. Zudem lassen sich Mietgeräte flexibel an die jeweilige Aufgabenstellung anpassen, etwa wenn unterschiedliche Arbeitshöhen oder Traglasten benötigt werden.

Für Unternehmen im Großraum Oberösterreich und der Steiermark bietet sich die Möglichkeit, Arbeitsbühnen mieten zu lassen, ohne eigene Investitionen in Fuhrpark und Instandhaltung tätigen zu müssen. Ebenso können Betriebe Hebebühnen mieten, um kurzfristigen Bedarf bei Bau- oder Wartungsarbeiten zu decken. Das Mietangebot umfasst Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen, Scheren-Arbeitsbühnen, Teleskop-Arbeitsbühnen sowie Spezialgeräte, Teleskopstapler, Frontstapler und Minikrane.

Bei der Kalkulation spielen neben den reinen Anschaffungskosten auch Faktoren wie Abschreibung, Versicherung, Stellplatzbedarf und der technische Fortschritt eine Rolle. Geräte, die gekauft werden, unterliegen einem Wertverlust und müssen regelmäßig gewartet und geprüft werden. Mietgeräte hingegen werden vom Vermieter instand gehalten und regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht, was für Nutzer einen planbaren Kostenrahmen bedeutet.

Über die Zugehörigkeit zur SYSTEM LIFT Partnerverbund können Mietkunden auf ein Netzwerk von mehr als 23.000 Arbeitsbühnen, Hebebühnen und Staplern an über 140 Mietstationen in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Ländern zugreifen. Dies ermöglicht es Bauunternehmen, auch bei überregionalen Projekten auf einheitliche Qualitätsstandards und einen durchgängigen Ansprechpartner zurückzugreifen.

Ob Kauf oder Miete die geeignetere Option darstellt, hängt letztlich von der individuellen Auslastung, den Projektanforderungen und der langfristigen Unternehmensstrategie ab. Eine sorgfältige Gegenüberstellung beider Modelle hilft dabei, die Entscheidung auf Basis konkreter Kennzahlen zu treffen.

Weitere Informationen zum Mietangebot bietet die OBERMAIR Transporte-Erdbau GmbH mit Standorten in Oberndorf bei Schwanenstadt und Liezen.

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