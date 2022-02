Kartonverpackungen boomen seit Jahren – und die Krise mit der massiven Zunahme am Versandhandel hat ihr Übriges dazugetan. Wer jetzt netzwerkt, nimmt am Erfolg teil.

Kartonhersteller durften, so wie einige andere Branchen, in den vergangenen beiden Jahren feststellen: Wer regional erzeugt, hat die besseren Karten. Bei Gruber Kartonagen in Oberösterreich, dem Experten für Kartonagen, Kartons und hochqualitative Verpackungen, setzt man schon seit langer Zeit auf regionale Produktion und „Alles aus einer Hand“ – und genau das hat sich bezahlt gemacht. Das Unternehmen kann auf eine große Anzahl namhafter Kunden und Kundinnen aus dem In- und Ausland verweisen und die Produkte für Referenzunternehmen wie Wiberg, Fischer oder Internorm können sich sehen lassen.

„Unser Geheimnis ist die Kooperation“, heißt es aus dem Hause Gruber, „denn nur durch ein Netzwerk an verlässlichen Partnern können wir so breit gefächerte Möglichkeiten anbieten. Neben der Produktion von Kartons und Kartonagen können wir auch die Weiterverarbeitung in Druckereien, das Stanzen, Kleben oder Kaschieren anbieten. In der Zusammenarbeit profitieren wir und auch unsere Kunden und Kundinnen von anderen Produktionsverfahren, Materialien und Endfertigungstechniken.“

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern kann das Unternehmen Produkte nach „Alles aus einer Hand“ anbieten, ein besonderer Vorteil für Kunden und Kundinnen, die sich dadurch viele Wege und Verhandlungen sparen.

Die gesamte Produktpalette sowie eine Vielzahl an Beispielen von Kartonverpackungen findet man auf der Website des Unternehmens unter gruber-kartonagen.at.

Gruber Kartonagen ist seit Jahren Ihr professioneller und kompetenter Ansprechpartner im Bereich Kartonagen, Verpackung und Kartonverpackungen. Ob im Postversand, zur Aufbewahrung von diversen Gegenständen oder Unterlagen, als Verpackung oder schlicht als dekoratives Element – Kartons finden ihren Einsatz im täglichen Gebrauch. Wir sind der ideale Partner, wenn es um Verpackung und Kartons geht, vom Pizzakarton bis zur geschmackvollen Geschenkverpackung. Wir schauen auf eine über 100-jährige Tradition in der Produktion und im Vertrieb von Verpackungen, Werbemittel, Buchbinderei und Lohnarbeiten zurück.

Gruber Kartonagen verarbeitet Wellpappe, Karton und Papier, um für jeden Anlass die entsprechende Schachtel parat zu haben. Als Werbemittel eignen sich Wellpappe und Kartonverpackungen ebenfalls, zum Beispiel für Mailingboxen, Prospektständer und Karton Aufsteller. Unser Unternehmen bietet Ihnen für jede Gelegenheit die passende Schachtel, Kartonage oder Verpackung.

