Karriere und Fachkräftemangel – Ihre Chance auf eine erfüllende Stelle in der Zahnmedizin

Angesichts des aktuellen Fachkräftemangels eröffnen sich sowohl für Fachkräfte als auch für lernbereite Quereinsteiger derzeit spannende und erfüllende Jobchancen in der Zahnmedizin.

Ludwigshafen, 19.08.2025 – Leben und Arbeiten in Einklang bringen

Wenn die Patientinnen und Patienten ihre Besuche von Zahnarztpraxen bewerten, sind es neben den zahnmedizinischen Therapien und Expertise der Zahnärzte auch die Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Zahnärzte unterstützen.

Patienten schätzen die Betreuung der zahnmedizinischen Fachangestellten und der Dentalhygieniker als menschlich und fachlich gute Unterstützung. Aktuell bieten sich Interessenten solcher Jobs ganz erstklassige Einstiegsmöglichkeiten. Denn die spannenden Perspektiven, die solche erfüllende Tätigkeit bietet, sind als Folge des gegenwärtigen Fachkräftemangels in der Zahnmedizin gut nutzbar. Angehende Auszubildende sowie diejenigen, die statt des Studiums der Zahnmedizin als Alternative die hochwertigen Assistenztätigkeiten schätzen, stehen nicht selten vor dem Start ihrer erstklassigen Karriere.

Erfüllende Tätigkeit als Kriterium passender Berufe

Der gegenwärtige Fachkräftemangel gestaltet Interessierten die Basis der Karriere in der Zahnmedizin als erfüllende Tätigkeit. Denn es sind die nach den neuesten Standards ausgebildeten zahnmedizinischen Fachangestellten und Dentalhygieniker, die den Patienten erstklassige Unterstützung bieten, und zwar sowohl zahnmedizinisch als auch menschlich.

Als Assistenz unterstützen sie den Arzt dabei, dass die Therapien der Zahnärzte schnell, sicher und frei von Beschwerden und Befürchtungen erfolgen. Die Tätigkeit mit viel Zuwendung umgesetzt, bietet gerade Angstpatienten eine erstklassige Beruhigung und gestaltet den Zahnarztbesuch effizienter und entspannter. Das schafft unter den Fachkräften das wohltuende und zufriedene Gefühl, dass solche hochwertigen Jobs als absolut erfüllende Tätigkeit angesehen werden können.

Anspruchsvolle und erfüllende Tätigkeit

Durch vielseitige diagnostische und therapeutische Entwicklungen bietet die Zahnmedizin ein sehr attraktives und vielseitiges Aufgabenfeld. Alleine die Assistenz bei Therapien wie Endodontie und Wurzelkanalbehandlungen, wenn ein hochwertigen Mikroskop eingesetzt wird bedarf umfassender Expertise. Oder auch die digitalen Diagnosetools erfordern spezielle Kenntnisse. In der Chirurgie und Implantologie wird häufig mit Schablonensystemen gearbeitet. All diese Entwicklungen haben in den letzten Jahren das Berufsfeld der zahnmedizinischen Fachangestellten massiv verändert.

Durch neue gesetzliche Vorschriften rund um Hygienestandards sind die diversen Tätigkeiten noch anspruchsvoller und sogar noch abwechslungsreicher geworden und schaffen dank hoher Spezialisierung die perfekte Basis für den weiteren Berufsweg.

Zahnmedizinische Tätigkeiten lohnen sich

Besonders die modernen und etwas größeren Einrichtungen wie das medizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom (Rheinland-Pfalz) schaffen den Interessenten attraktive Anstellungen als Dentalhygieniker, als zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) oder als zahnmedizinische Prophylaxe Assistenz (ZMP), die sowohl den therapierenden Zahnärzten als auch den Patienten durch Schmerzfreiheit und Optimierung der Zahnästhetik gute Unterstützung liefern, und zum Teil eigenständige Behandlungen durchführen.

Auch gut ausgebildete Zahnärztinnen und Zahnärzte finden hier ein berufliches Zuhause und ein Umfeld, in dem stetigen Weiterbildung zu den Grundprinzipien gehört. Der enge Patientenkontakt, die effektive Teamarbeit und Einstiegsoptionen von Vollzeit über Teilzeit im Schichtsystem ergänzen die hohen Vorzüge der Tätigkeiten in der Zahnmedizin und schaffen attraktive Jobs.

Hoch erfüllende Tätigkeit als Profi der zahnmedizinischen Berufe

Durch das Portal https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/ erkunden Interessierte die diversen, attraktiven Tätigkeiten, die aktuell angeboten werden. Schnelle Kontaktaufnahme und einfache Online-Bewerbung per Mausklick dienen als Start in eine neue Berufswelt, so dass die Jobsuchenden schon bald eine Tätigkeit in der zukunftsträchtigen Zahnmedizin aufnehmen, und damit Teil des außergewöhnlichen Teams von Prof. Dhom werden. Es lohnt sich

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

