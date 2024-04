Karlheinz Greim-Fürstenberg – Leipziger Buchmesse 2024

Nach der Frankfurter Buchmesse jetzt auch die Leipziger Buchmesse. Geheimakte Selbstheilung auf Erfolgskurs.

„Geheimakte Selbstheilung“ von Karlheinz Greim-Fürstenberg auf der Leipziger Buchmesse 2024 präsentiert

Leipzig, 24. März 2024 – Im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2024, die dieses Jahr knapp 300.000 Besucher anzog, stellte der Verlag Expertition das Buch „Geheimakte Selbstheilung“ von Karlheinz Greim-Fürstenberg vor. Das Werk bietet einen tiefgreifenden Einblick in die Macht der persönlichen Einstellung und der Gedanken auf unserem Weg zu einem geistig und körperlich gesunden Leben. Greim-Fürstenberg, dessen Ansätze in „Geheimakte Selbstheilung“ zusammenfließen, betont die Rolle von positivem Denken und einer konstruktiven Einstellung zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers. Das Buch unterstreicht, dass Gesundheit nicht nur ein Zustand des physischen Körpers ist, sondern ebenso von der geistigen und emotionalen Verfassung abhängt.

Mirjam Saeger, die Gründerin des Verlags Expertition, hebt die Bedeutung des Buches hervor: „Mit ,Geheimakte Selbstheilung‘ bieten wir unseren Lesern Zugang zu einem Werk, das zeigt, wie entscheidend eine positive geistige Haltung für die Gesundheit ist. Karlheinz Greim-Fürstenbergs fundierte Einsichten und praktischen Tipps haben das Potenzial, vielen Menschen zu einem gesünderen und zufriedeneren Leben zu verhelfen.“

Die Präsentation des Buches auf der Buchmesse war eine hervorragende Gelegenheit, die zentralen Thesen Greim-Fürstenbergs einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Leserinnen und Leser zeigten großes Interesse an den vorgestellten Methoden zur Förderung der Selbstheilung und der positiven Beeinflussung der eigenen Gesundheit durch mentale Strategien.

„Geheimakte Selbstheilung“ ist somit mehr als nur ein Buch; es ist ein Leitfaden für jeden, der lernen möchte, wie die Kraft der Gedanken und der Einstellung genutzt werden kann, um die eigene Lebensqualität zu verbessern. Greim-Fürstenbergs Ansatz, wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Anwendungen zu verbinden, macht dieses Buch zu einem unverzichtbaren Begleiter auf dem Weg zu einem ganzheitlich gesunden Leben.

Über Expertition: Expertition ist ein Verlag, der sich der Herausgabe von Sachbüchern widmet, die Leserinnen und Lesern praktische Lösungen und tiefgreifende Einblicke in die Themen Gesundheit, persönliche Entwicklung und vieles mehr bieten. Mit einem Fokus auf die Unterstützung von erfahrenen und aufstrebenden Expertinnen und Experten bietet der Verlag eine Plattform für inspirierende Werke, die das Leben bereichern.

www.Geheimakte-Selbstheilung.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Karlheinz Greim-Fürstenberg

Herr Karlheinz Greim-Fürstenberg

Im Weiher 12

69121 Heidelberg

Deutschland

fon ..: 06221-163203

web ..: http://deutscheslehrinstitut.de

email : heidelberg@email.de

Karlheinz Greim-Fürstenberg gilt als einer der renommiertesten Neurowissenschaftler und Psychoonkologen im deutschsprachigen Raum. Sein außergewöhnliches Fachwissen und seine langjährige Erfahrung gibt er in Seminaren und Vorträgen an all jene weiter, die wirklich wissen wollen, wie sie ihre Gesundheit erhalten oder wiederherstellen können. Als gefragter Redner auf Kongressen, Fachmessen und Veranstaltungen hat er bereits über 900 Vorträge im In- und Ausland gehalten. Dabei zeigt er seinen Teilnehmern, wie sie durch den Einsatz verschiedener Faktoren und Anwendungen das Wichtigste in ihrem Leben schützen können:

Ihre Gesundheit!

Mit seiner überzeugenden Art und seinem fundierten Fachwissen begeistert Karlheinz Greim-Fürstenberg sein Publikum und gibt wertvolle Impulse für ein gesundes und erfülltes Leben. 2023 wurde er zum besten Buchautor und Bestsellerautor ausgezeichnet.

