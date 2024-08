Kandima Maldives: der neue Party-Hotspot unter Palmen

Ibiza, Mykonos, Hvar? Der neue Party-Hotspot unter Palmen ist das Kandima Maldives!

Das Kandima Maldives ist die Last Minute Idee für Partyurlaub im August & September. Ob tagsüber bei cooler Musik und erfrischenden Drinks an der Breeze Pool Bar chillen oder bis spät in die Nacht in der Forbidden Bar abtanzen? Im Kandima Maldives geht mächtig die Post ab und Partygänger und Clubbing Fans können im Kandima Maldives das pure Leben feiern. Pünktlich zum Sonnenuntergang starten die Resident-DJs oder „koole“ Gast-DJs die Party noch direkt im Pool. Ein absolutes Highlight ist die „Full Moon Night“-Party, bei der zu jedem Vollmond die Nacht zum Tag gemacht wird.

Eine weitere Top-Partylocation ist die stylishe und „adults only“-Forbidden Bar. Wer mehr auf Exklusivität steht, kommt hier auf seine Kosten. Im stilvollen Ambiente gibt es jeden Abend Livemusik und die innovativen Signature Cocktails auf der Terrasse mit einzigartigem Meerblick. Die monatliche „White Party“ in der Forbidden Bar markiert ein weiteres Highlight im niemals endenden Kandima-Partykalender. Die „koolsten“ Partys steigen also nicht mehr nur rund um das Mittelmeer, sondern auch auf den Malediven.

Mehr Informationen gibt es auf der Website – www.kandima.com, oder auf Instagram @kandima_maldives, Facebook @kandima.maldives und X @kandimamaldives

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.



