Kandima Maldives: „Das Leben bunt malen!“

Im Kunstatelier der coolen Lifestyle (Desti-) Nation werden lokale Künstler und Gäste kreativ oder lernen zu malen!

Das Lifestyle Resort Kandima Maldives zeichnet sich durch sein unkonventionelles Urlaubskonzept aus, das weit über den gewöhnlichen Strandurlaub hinausgeht. Vom Kandiland für die kleinen Besucher bis hin zum vielfältigsten Sportangebot der Malediven – es ist für jeden was dabei. Alle, die eher kreativ, spirituell aktiv sein möchten, um Ihren inneren Picasso zu entfesseln, sind im Kunstatelier, dem Aroma Art Studio richtig.

Das Aroma Art Studio ist Kunstatelier und Ausstellungsfläche für lokale maledivische Künstler, die als „Artists in Residence“ auf der Resortinsel kreativ sind. Neben ihrer eigenen Kunst helfen sie den Gästen mit Inspiration und Maltechniken. Denn in jedem schlummert Kreativität und künstlerisches Talent. Relaxt im Urlaub lässt sich in der Malerei der eigene Stil entwickeln oder verfeinern und der persönliche Ausdruck finden. Egal ob Stillleben, Porträts oder Landschaft unter professioneller Anleitung lassen mit Farben und Materialien Techniken ausprobieren und ausdrucksstarke Bilder kreieren.

Diese Kunst Plattform, die lokale Künstler fördert und die Möglichkeit gibt, ihre Werke einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren, ist eine Initiative von KULA, was auf Dhivehi „Farben“ bedeutet. Die Kulturinitiative wurde 2017 ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, die zeitgenössischen kreativen Künste in ihrer ganzen Vielfalt zu fördern. Hierzu zählen lokale Kunsthandwerke, Mode, digitale Fotografie, Videografie und Musik. Durch diese Initiative sollen der lokalen Kunstszene bisher unbekannte Horizonte eröffnet werden.

Um diese Aktionen zu finanzieren, hat die KULA Art Initiative einen gemeinnützigen Fonds gegründet, der von jedem Aufenthalt im Kandima Resort einen Euro erhält. Diese wichtige Komponente ermöglicht es, das Programm weiter auszubauen und unterstützt lokale Schulen und Künstler mit Ausrüstung, fördert bezahlte Praktika und ermöglich Stipendien und Bildungsangebote auf den Malediven.

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

