Kampagnenreiter bietet kleine Websites für kleine Unternehmen an: Alternative zu business.site

Google deaktiviert alle Websites, die über das Google Unternehmensprofil erstellt wurden. Die betrifft alle Website die mit „business.site“ enden. Kampagnenreiter hat eine Lösung für alle Betroffenen.

Kampagnenreiter, ein führender Anbieter von Online-Marketing-Lösungen, bietet allen betroffenen Unternehmer*innen eine Lösung für die bevorstehende Deaktivierung von Websites, die mit Google Unternehmensprofil erstellt wurden.

Google deaktiviert Websites, die mit Unternehmensprofil erstellt wurden

Ab dem 1. März 2024 werden Nutzer*innen, die diese Websites besuchen, zu den Unternehmensprofilen der betroffenen Unternehmen weitergeleitet. Die Umleitungen selbst werden dann bis zum 10. Juni 2024 nicht mehr verfügbar sein.

Kampagnenreiter bietet einfache und kostengünstige Lösung

„Wir verstehen, dass diese Änderung für viele kleine Unternehmen eine Herausforderung darstellt“, sagt Beatrice Köhler, Geschäftsführerin von Kampagnenreiter. „Deshalb bieten wir eine einfache und kostengünstige Lösung an, mit der Unternehmen auch ohne Vorkenntnisse eine eigene Website erstellen können.“

Websites von Kampagnenreiter sind barrierefrei

Die Website von Kampagnenreiter ist bereits barrierefrei gestaltet und entspricht damit den Anforderungen des Barrierefreiheitstärkungsgesetzes, das im Juni 2025 in Kraft tritt. Die Preise beginnen bei 125 Euro pro Monat.

Mehr Informationen unter: https://kampagnenreiter.de/neue-website/

Warum ist eine eigene Website auch für kleine Unternehmen wichtig?

Eine eigene Website bietet kleinen Unternehmen zahlreiche Vorteile:

* Präsenz im Internet: Eine Website ist die Visitenkarte im Internet und ermöglicht Unternehmen, sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu präsentieren.

* Kontakt zu Kund*innen: Eine Website bietet Unternehmen die Möglichkeit, mit potenziellen Kund*innen in Kontakt zu treten und ihnen Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen.

* Verkaufskanal: Eine Website kann auch als Verkaufskanal genutzt werden, um Produkte und Dienstleistungen online zu verkaufen.

* Sichtbarkeit in Suchmaschinen: Eine gut optimierte Website kann in Suchmaschinen gut gefunden werden und so die Sichtbarkeit von Unternehmen im Internet erhöhen.

Fazit

Für kleine Unternehmen ist es daher wichtig, eine eigene Website zu erstellen. Sie ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg im Internet.

