Jutta Wohlrab macht den werdenden Vater zum „Perfect Pregnancy Partner“ und verwandelt Angst in Geburtsfreude

Hebamme und Hypnose-Coach Jutta Wohlrab bietet spezialisierte, englischsprachige Geburtsvorbereitung für Expats und alle, die eine selbstbestimmte Geburt anstreben – online und offline.

Berlin, den 13.10.2025 – Jutta Wohlrab, zertifizierte Hebamme, spezialisiert auf Mindset, Hypnobirthing, fordert werdende Eltern dazu auf, die Geburt aktiv als das „größte Event ihres Lebens“ zu gestalten. Mit über 42 Jahren Erfahrung und als Expertin für Mindset und Hypnobirthing, bietet sie spezialisierte, englischsprachige Geburtsvorbereitung für Expats und alle internationalen Paare, die eine selbstbestimmte und positive Geburt anstreben.

Jutta Wohlrab, die auf über 3.000 assistierte Geburten und die Begleitung von über 10.000 Frauen und Paaren zurückblickt, hat eine klare Erfolgsformel: Verständnis, Umsetzung und die perfekte Ausrichtung.

Die Erfolgsformel für eine schmerzarme Geburt:

Ihr Ansatz kombiniert tiefes Hebammenwissen mit modernsten Techniken aus Hypnose (Hypnobirthing) und NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren):

1. Das richtige Mindset ist der Schlüssel: Jutta Wohlrab lehrt, dass Angst die „Handbremse“ der Geburt ist, die Schmerzen verursachen oder den Geburtsverlauf verlangsamen kann. Ihr Hypnobirthing-Ansatz zielt darauf ab, tiefsitzende Geburtsängste aufzulösen und das Mindset aktiv zu gestalten. Mit gezielten Entspannungs- und Atemtechniken wird eine schmerzarme und ruhige Geburt möglich.

2. Der Perfect Pregnancy Partner (PPP): Die Kurse stärken das Paar als Einheit und machen den Partner zum unverzichtbaren „Perfect Pregnancy Partner“ (PPP). Hier lernen Partner, die richtigen Haltungs-, Ausrichtungs- und Massagetechniken, um die Gebärende aktiv zu unterstützen und ein starkes Geburtsteam zu bilden.

3. Das Prinzip von Schlüssel und Schloss („Spinning Babies“): Zusätzlich zur mentalen Vorbereitung integriert Jutta Wohlrab Techniken wie „Spinning Babies“ und Beckenbodentraining. Denn damit das Baby optimal durch das Becken passt, muss die Ausrichtung von Kind und Becken stimmen. Dieses Wissen schafft mehr Platz für das Baby und unterstützt den Geburtsverlauf.

Jutta Wohlrab ist überzeugt: „Wie wir gebären und geboren werden, macht einen großen Unterschied für unser Selbstbild, das Bonding mit dem Baby und unsere Partnerschaft“. Ihr Ziel ist es, Paaren die mentale und körperliche Stärke zu geben, damit sie voller Vertrauen und Vorfreude in dieses einmalige Erlebnis gehen können.

Die umfassenden Programme, darunter der beliebte „Happy Birthing Days“ Geburtsvorbereitungskurs, sind sowohl online als auch offline buchbar und richten sich insbesondere an Expat-Familien.

Weitere Informationen zu den Kursen, Coachings und Jutta Wohlrabs Methode finden Sie unter: elementsofbirth.de

