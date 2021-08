Wer in der Urlaubs- und Freizeitbranche auf die Kleinsten achtet, begeistert nicht nur in der aktuellen Saison, sondern auch die Gäste von morgen.

Kinder haben ganz besondere Bedürfnisse, auch im Urlaub. Im Gegensatz zu Erwachsenen sind sie bewegungsbedürftiger und selten gestresst, sind hungrig auf Neues und offen für Abenteuer. Was gibt es also Besseres, als mit den Kindern zum Camping zu fahren und ihnen damit nicht nur Abenteuer und Neues, sondern auch Natur pur zu ermöglichen? Camping im Salzkammergut ist da genau das Richtige, weiß man bei Almcamp Camping Schatzlmühle. Dort hat man speziell für die jungen Gäste ein abwechslungsreiches Programm parat:

o Für Kinder gibt es nicht nur einen großzügig angelegten Spielplatz, sondern auch einen Spielraum für Schlechtwettertage. Dort kann man neue Bekanntschaften knüpfen, gemeinsam spielen und toben und somit den Eltern vielleicht sogar ein paar ruhige Urlaubsstunden gönnen.

o Auf dem Almcamp Gelände stehen Grillplätze zur Verfügung und bieten Abenteuerfeeling pur. Was gibt es Schöneres, als nach einem Tag an der frischen Luft noch am Lagerfeuer Würstchen zu grillen!

o Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Almcamp informieren gerne über Ausflugsziele in der Nähe. Im Umkreis von 50 Kilometern finden sich Abenteuer Schwimmbäder genauso wie Wildparks und Indoor Spielplätze.

o Almcamp Camping Schatzlmühle ist der perfekte Ausgangspunkt für verschiedenste Wanderungen und Radausflüge, die Groß und Klein begeistern.

Urlaub in der Natur, mitten in den österreichischen Bergen – das wird ein unvergessliches Erlebnis. Wer mehr Informationen zu den Angeboten von Camping Schatzlmühle einholen möchte, tut dies am besten unter www.almcamp.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Camping Schatzlmühle

Frau Maria Simbrunner

Viechtwang 1a

4644 Scharnstein

Österreich

fon ..: +43 (0) 7615 / 20 269

web ..: http://www.almcamp.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir bieten unseren Gästen Camping in familiärer Atmosphäre im wunderschönen Almtal! Camping Schatzlmühle liegt direkt am glasklaren Almfluss. Die drei Hektar große Campinganlage bietet Platz für Sommergäste genauso wie für Dauercamper. Hunde sind herzlich willkommen!

Egal, ob für einen Langzeit- oder Kurzzeiturlaub, für Sommer- oder Herbstferien oder im Winter: Camping Schatzlmühle bietet Erholung und Genuss zu fairen Preisen. Großzügige Stellplätze unterstreichen den Komfort der Anlage.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.