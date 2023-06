Jobs mit Karriere Garantie in der schönsten Region Deutschlands

Der Hotel- und Tagungsbetrieb Heuboden mit der angegliederten Erlebnis-Gastronomie und Dancing Clubs im Freiburger Land bietet derzeit vielversprechende Jobs mit Aufstiegschancen.

Umkirch, 13.06.2023 – Jobs mit Aufstiegschancen und Unterhaltungsgarantie in der wärmsten Region Deutschlands.

Ob als geistiger Versammlungsort in den Tagungszentren, für einen entspannenden Freizeitaufenthalt im Gästehaus, für verführerische Dinner im Luxusrestaurant oder für ausgelassene Abende in den Dancing Clubs – der Gastronomie-Betrieb Heuboden bietet ein vielfältiges Angebot. Entsprechend vielseitig gestalten sich auch die Karrieremöglichkeiten im Betrieb. Eine unkomplizierte und familiäre Atmosphäre innerhalb des Teams steht dabei stets im Mittelpunkt.

Abwechslungsreich und herausfordernd – Vorzüge eines Jobs in der Gastronomie

Sich für eine Tätigkeit im Bereich Gastronomie und Tourismus zu entscheiden, bringt zahlreiche Vorzüge mit sich. Neben der Arbeit nah am Menschen in oftmals einzigartiger geografischer Umgebung, sticht die Branche durch ihre Vielseitigkeit, Kurzweiligkeit und interessanten Ausbildungen hervor, wobei stets neue Herausforderungen den Alltag spannend gestalten. Ein breit gefächertes Tätigkeitsfeld ermöglicht zudem den Einstieg in ein Berufsfeld voller Perspektiven und besonderen Jobs mit Aufstiegschancen.

Der Arbeitgeber Heuboden – besonderer Charme eines Familienbetriebes

So bietet auch der Gastronomie-Betrieb Heuboden diverse Ausbildungsplätze und Anstellungen an, welche insbesondere durch moderne Arbeitszeitmodelle und ein herzliches Arbeitsklima hervorstechen. Vorzüge wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie eine hohe Flexibilität runden das Anstellungsangebot ab. Hierbei werden die Optionen einer spannenden und praxisorientierten Ausbildung in der Tourismusbranche über Ausbildungsplätze in den Bereichen Hotelfach, Restaurantfach oder Küche sowie über das Angebot eines dualen Studiums im Hotelmanagement geboten.

Jobs mit guten Aufstiegschancen und exzellenten Karriere Aussichten

Hier werden junge Interessenten mit einem breit gefächerten Wissensschatz und Fertigkeiten versorgt, welche sie ideal auf die anspruchsvollen und verantwortungsvollen Karrierepfade vorbereiten werden.

Bei vorhandener Qualifikation ist auch ein Direkteinstieg in Festanstellung als Sous Chef, Jungkoch oder im Bereich Restaurantfach sowie ein Einstieg als Rezeptions- und Empfangsleiter, Empfangs- und Reservierungsmitarbeiter oder auch als Hausdame und Executive Housekeeper möglich.

Hierbei können die eigene Kreativität und das Organisationstalent unter Beweis gestellt werden. Eine offene Persönlichkeit wird sich in den zahlreichen Entfaltungsmöglichkeiten wohlfühlen. Im kleineren Umfang bietet der Gastronomie-Betrieb Heuboden zudem Nebenjobs auf 550,- Euro Basis, besonders geeignet für Studierende, die Menschen lieben, und den Wunsch nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit haben. Hier werden vor allem Theker oder Barkeeper für die Dancing Clubs gesucht.

Das Breisgau und Freiburg – dort arbeiten wo andere Urlaub machen

Das traditionelle Familienunternehmen Heuboden ist nahe der viel besuchten Region Freiburgs, direkt am Rande des vulkanischen Kaiserstuhls und nahe dem Schwarzwald gelegen. Als ob das noch nicht reicht, liegt der Standort des Unternehmens außerdem im Dreiländereck, also sehr nahe an der Schweiz und an Frankreich. Somit bietet der Standort des Betriebs nicht nur einen charmanten Arbeitsplatz, sondern darüber hinaus eine Lage mit überragendem Freizeitwert und Erholungsmöglichkeiten.

Wenn nun Ihr Interesse an einer Tätigkeit im Gastronomie-Betrieb Heuboden geweckt ist, bewerben Sie sich jetzt und sichern Sie sich einen unserer Jobs mit Aufstiegschancen und Zukunftsperspektiven! Legen Sie den Grundstein Ihrer einzigartigen Karriere in der internationalen Hotellerie.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

Pressekontakt:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.