job.rocks bündelt die Einsatzplanung für Personaldienstleister in einem digitalen Workflow

job.rocks verbindet Kundenportal, Personalpool, Einsatzplanung, Mitarbeiter-App und Zeiterfassung in einem durchgängigen Workflow.

**Zürich, 31. Juli 2026** – Personaldienstleister koordinieren Kundenaufträge, Verfügbarkeiten, Qualifikationen, Zusagen und Arbeitszeiten häufig über mehrere getrennte Kanäle. Informationen kommen per E-Mail oder Telefon, Verfügbarkeiten werden in Chats abgefragt und Einsatzstände in Tabellen nachgeführt. job.rocks bündelt diese Schritte in einem digitalen Workflow – vom strukturierten Personalbedarf bis zum bestätigten Einsatz.

Die Software richtet sich insbesondere an Personaldienstleister mit flexiblen Personalpools, kurzfristigen Kundenanfragen und wechselnden Einsatzorten. Kunden können ihren Bedarf mit Rolle, Anzahl, Ort, Zeitfenster, Dresscode und Briefing strukturiert übermitteln. In der Disposition lassen sich verfügbare Mitarbeitende anhand vorhandener Informationen wie Qualifikationen, Einsatzhistorie, Bewertung oder Distanz auswählen.

Anschliessend erhalten ausgewählte Mitarbeitende ihre Einladung und die relevanten Einsatzinformationen direkt über die App. Sie können zu- oder absagen, während sich der Status in der Disposition aktualisiert. Damit müssen Antworten nicht aus verschiedenen Chats zusammengesucht und manuell in eine separate Planung übertragen werden.

„Bei kurzfristigen Einsätzen ist nicht die einzelne Funktion das Problem, sondern der Wechsel zwischen Kundenmail, Telefon, Excel, Messenger und Zeiterfassung“, sagt Gerrit Kesten, Co-Founder von job.rocks. „Unser Ziel ist ein kontrollierbarer Ablauf, in dem Kundenauftrag, Auswahl, Zusage und Einsatzstatus zusammengehören. Die Disposition entscheidet weiterhin selbst, wer eingeladen und eingesetzt wird.“

Neben der Einsatzplanung unterstützt job.rocks die Verwaltung von Personalpools, Rollen, Standorten und Schichten. Einsatzinformationen und Briefings werden zentral bereitgestellt. Nach dem Einsatz können Arbeitszeiten und weitere abrechnungsrelevante Angaben geprüft und für nachgelagerte Prozesse vorbereitet werden. Bestehende Systeme müssen dabei nicht zwingend ersetzt werden: Übergaben an Lohn-, ERP- oder Kommunikationslösungen können je nach Prozess über Schnittstellen abgebildet werden.

Auch KI-gestützte Funktionen sind in den operativen Ablauf eingebettet. Auf Basis der in job.rocks vorhandenen Informationen kann die Plattform passende Personen für einen Einsatz vorschlagen. Die Einteilung bleibt unter menschlicher Kontrolle: Disponentinnen und Disponenten prüfen die Vorschläge und entscheiden, wer eine Einladung erhält.

Für Personaldienstleister ist neben Geschwindigkeit auch der Umgang mit sensiblen Personaldaten relevant. job.rocks verarbeitet Daten in der EU und richtet seine Prozesse an DSGVO und revidiertem Schweizer Datenschutzgesetz aus. Das Unternehmen ist zudem Associated Member von swissstaffing.

Nach Angaben des Unternehmens werden mehr als 40’000 Mitarbeitende über job.rocks verwaltet. Die Plattform wird für temporäre und flexible Teams eingesetzt – unter anderem in Personalverleih, Events, Promotion, Gastronomie, Hotellerie und weiteren Bereichen mit wechselnden Einsätzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

job.rocks AG

Gerrit Kesten

Hagenholzstrasse 81a

8050 Zürich

Schweiz

fon ..: 0762143943

web ..: https://www.job.rocks/lp-software-personaldienstleister/?utm_source=openpr&utm_medium=referral&utm_c

email : gerrit@job.rocks

job.rocks ist eine EU-konforme Plattform für KI-gestütztes Workforce Management in temporären und flexiblen Teams – von Rekrutierung und Personalverwaltung über Dienstplanung und Zeiterfassung bis zur Koordination von Schichten, Standorten und Einsätzen. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, flexible Mitarbeitende zentral zu verwalten, Einsätze effizient zu planen, Verfügbarkeiten zu berücksichtigen und operative Kommunikation strukturiert abzubilden.

Pressekontakt:

job.rocks AG

Gerrit Kesten

Bachtobelstrasse 103

Zurich

fon ..: 0762143943

email : gerrit@job.rocks

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