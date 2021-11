Wer dieses Jahr noch einen Spielturm für den eigenen Garten kaufen möchte, darf sich freuen: ISIDOR wartet mit dem besten Angebot des Jahres auf.

Bei ISIDOR, dem Spielturm Experten aus Brandenburg, freuen sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Immerhin konnte das Unternehmen trotz Rohstoffknappheit das ganze Jahr über liefern – und mittlerweile sind die Lieferzeiten auch wieder auf ein normales Niveau gesunken. Grund zum Feiern also! Darum gibt es noch bis übermorgen das beliebte Stelzenhaus „Big Woody“ zum Jahresbestpreis, und das mit nur zehn Werktagen Lieferzeit!

Grund genug also, noch vor Winterbeginn zu bestellen und den beliebtesten Spielturm von ISIDOR in den eigenen Garten zu holen. Mit dem supergroßen Spielhaus und der extralangen Rutsche ist „Big Woody“ zum absoluten Liebling der Kinder geworden. Zusammen mit diesen hat man bei ISIDOR auch die Sicherheitstreppe entwickelt, die es nicht nur kletterfreudigen Kindern, sondern auch deren kleinen Geschwistern ermöglicht, sicher in das Baumhaus zu kommen. So können Kinder verschiedensten Alters gemeinsam klettern, rutschen und spielen und unter dem Kletterturm ist auch noch Platz, um einen eigenen Garten anzulegen.

Den „Big Woody“ gibt es aber auch mit extra Unterhaus, das noch mehr Platz zum Spielen bietet oder aber als Garage für die Fahrräder der Kleinen genutzt werden kann. Wer jetzt so richtig Lust bekommen hat, sollte gleich auf die Website von ISIDOR gehen – das Angebot gilt noch bis 14. November 2021: spielturm.isidor.de.

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

