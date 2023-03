Mit der Erweiterung des Hotelangebots im Wasserschloss Mellenthin können ab sofort auch online freie Zimmer in verschiedenen Kategorien im Haupthaus und Speicher gesucht und gebucht werden.

Natürlich Usedom

Seit mehr als 150 Jahren steht die Ostseeinsel Usedom wie kaum eine andere deutsche Urlaubsdestination für Erholung am Meer. Dazu tragen die glasklare Ostsee, der längste Strand sowie die meisten Sonnenstunden in ganz Deutschland maßgeblich bei. Aber auch die höchste Dichte an Naturschutzgebieten im idyllischen Usedomer Achterland sind beliebt bei Aktiv-Urlaubern, Genießern, Naturliebhabern und Ruhesuchenden. Dort befinden sich nicht nur das ruhige Achterwasser, zahlreiche Binnenseen und lauschige Wälder. Hier gibt es auch noch inseltypische Orte und urige Hotels voller Charme und bewegter Historie zu entdecken.

Wohlfühl-Hotel im Mittelpunkt der Insel erweitert Hotelangebot

Bereits seit 2006 begeistert das Wasserschloss Mellenthin im Mittelpunkt der Ostseeinsel Usedom Aktiv-Urlauber, Genießer und Ruhesuchende gleichermaßen. Das Wellness-Hotel verfügt nicht nur über eine schlosseigene Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei sowie einen Shop. Umgeben von einem 20 Meter breiten Wassergraben, eingebettet in eine geschichtsträchtige, waldreiche Umgebung, bietet sich das Wohlfühl-Hotel auch an für Ausflüge über die ganze Insel – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Auto.

Entsprechend gut gebucht ist das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert. So dürften sich viele Freunde des Wasserschlosses Mellenthin darüber freuen, dass seit diesem Jahr der Speicher das Hotelangebot erweitert. Hierbei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses. Es bietet eigene Zimmerkategorien, inklusive Komfort-Zimmer, optional auch mit Balkon.

Jetzt auch Online-Buchungen möglich

Die Erweiterung des Hotelangebots ist jedoch nicht die einzige Neuerung. So können ab sofort auch online freie Zimmer in verschiedenen Kategorien im Haupthaus und Speicher gesucht und gebucht werden. Bisher waren nur Anfragen ohne verbindliche Buchung mittels Formular auf der Website des Wasserschlosses Mellenthin sowie telefonisch möglich. Für die saisonalen Arrangements wie Ostern oder Pfingsten auf Usedom sowie die vielen weiteren attraktiven Arrangements wie z.B. „Schloss-Romantik zu Zweit“ oder „Eine Woche Sonneninsel“ sind entsprechende Buchungsanfragen aber selbstverständlich weiterhin per Formular oder telefonisch verfügbar. Gleich geblieben ist auch, dass Gäste bei Direktbuchung auf der Webseite des Wasserschlosses Mellenthin immer den besten Preis erhalten.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

