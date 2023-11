Jetzt bei BKH: Smarte Videoüberwachung mit Kameras von SAFIRE SMART und Provision-ISR

Für eine optimale Videoüberwachung braucht es eine breite Modellpalette mit einer Vielzahl an Videoanalyse-Funktionen, Qualität und Zuverlässigkeit sowie ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.

SAFIRE SMART – noch relativ jung am CCTV-Markt – bietet all das. Zusammen mit den bewährten Videoüberwachungsprodukten von Provision-ISR gibt es bei BKH Sicherheitstechnik wirklich für jede Anforderung die perfekte CCTV-Lösung – sowohl für private als auch gewerbliche und öffentliche Objekte.

Videoanalytik in ihrer ganzen Vielfalt

Die beiden o.g. Hersteller bieten neben den gängigen Bauarten wie z.B. Dome, Bullet, Turret oder PTZ als Analog-, IP- oder WLAN-Ausführung, auch nahezu jede Art von Spezialfunktionen im Bereich der Videoanalytik. Dazu gehört beispielsweise die KI-basierte Objekterkennung und damit verbunden die Klassifizierung zwischen Personen, Zwei- und Vierrad-Fahrzeugen (kurz DDA bei Provision-ISR und TrueSense bei SAFIRE SMART genannt). Der Vorteil der genauen Objekterkennung liegt v.a. in der deutlichen Reduzierung von Falschalarmen, die beispielsweise durch Regen, Schatten, Lichtveränderungen, wackelnde Bäume, Tiere o.Ä. verursacht werden können.

Mit TrueSense+ geht SAFIRE SMART noch einen Schritt weiter und kann nicht nur Gesichter detektieren, sondern mit dem passenden Rekorder und durch eine fortgeschrittene KI-basierte Analyse Gesichter erkennen und identifizieren. Gleiches ist bei Provision-ISR mit der AI Face Recognition, also der KI-gestützten Gesichtserkennung, möglich.

Weitere Spezial-Kameras bei beiden Herstellern sind u.a. die sog. LPR-Modelle. LPR steht dabei für License Plate Recognition und ist der gängige Begriff für Kameras mit Kennzeichenerkennung. Einsatzgebiete finden sich u.a. im Bereich der (automatisierten) Schrankenkontrolle, im Parkplatzmanagement oder zur allgemeinen Überwachung eines bestimmten Bereiches mit hohem Kfz-Aufkommen, wie zum Beispiel Tankstellen.

Wenn es um die Überwachung großer Areale, wie z.B. Parkplätze, Firmengelände, Speditionen, große Privatgrundstücke oder Großveranstaltungen wie Demonstrationen oder Open-Air-Konzerte, geht, sind PTZ-Kameras unumgänglich. Ausgestattet mit KI-Videoanalytik können im Rund-um-Sichtfeld von 360° Personen und Fahrzeuge automatisch erkannt und dank der Auto-Tracking-Funktion auch automatisch verfolgt werden.

Für eine Videoüberwachung bei Nacht waren bisher Infrarot-Kameras der Standard. Doch den Schwarz-Weiss-Bildern kann man nun getrost Lebewohl sagen. Denn die sog. Color Night Vision bzw. NightColor Kamera-Modelle von Provision-ISR und SAFIRE SMART liefern ein hervorragendes Farbbild bei Nacht!

Ergänzt wird die breite Produktpalette mit Wärmebildkameras, die nicht nur eine optische, sondern auch eine thermische Videoüberwachung zur Einbruch- und Branddetektion ermöglichen.

Smarte, KI-unterstützte Alarmkameras sind dank Audioansage, Blitzlicht und Sirene optimal zur Abschreckung von Eindringlingen geeignet. Die Kameras können unerwünschte Besucher innerhalb eines definierten, sterilen Bereichs erkennen und mit Hilfe von visuellen und akustischen Warnungen abschrecken. Neben vorprogrammierten Audioansagen gibt die integrierte Sirene ein lautstarkes, akustisches Warnsignal ab. Zudem ist ein Blitzlicht in die Kamera integriert, die für eine optische Warnung sorgt.

Fernzugriff, Verwaltung & Videomanagement

Neben dem Fernzugriff über einen Internet-Browser, können die Videoüberwachungssysteme von Provision-ISR und SAFIRE SMART nicht nur über eine mobile App (Provision Cam 2 bzw. SAFIRE SMART App) verwaltet werden, sondern auch über ein sog. Videomanagement-System, kurz VMS. Neben Live-Bildern oder Abruf der aufgezeichneten Daten, können über das SAFIRE SMART VMS bzw. das ossia VMS von Provision-ISR auch kinderleicht sterile Bereiche, Black Lists im Bereich der Kennzeichenerkennung oder Datenbanken zur Gesichtserkennung erstellt und festgelegt werden.

Auch eine Aufschaltung an eine NSL, eine Notruf-Service-Leistelle, ist mit den Kameras und Rekordern von SAFIRE SMART und Provision-ISR optional über EBÜS oder IMMIX möglich.

Flexibilität dank Kompatibilität

Ein großer Vorteil für Kunden ist, dass alle Produkte von SAFIRE SMART und Provision-ISR miteinander kompatibel sind. Das schafft eine ungemeine Flexibilität und macht nicht nur nahezu jedes neue, wenn auch komplexes, Videoüberwachungssystem möglich, sondern man kann bestehende Systeme flexibel und modular ergänzen.

NDAA-Konformität

Nicht zuletzt sind die meisten Kameras und NVRs bzw. DVRs beider Hersteller NDAA konform. NDAA steht für National Defense Authorization Act und ist nichts anderes als ein amerikanisches Gesetz, welches dem Hacken von Videoüberwachungssystemen entgegenwirken soll. D.h. Kameras und Rekorder, die sich als „NDAA konform“ bezeichnen dürfen, sind besonders sicher gegen Hacker-Angriffe.

Was will man mehr?

Alle genannten Faktoren, wie die große Auswahl an Videoanalyse-Funktionen bei den Überwachungskameras, Fernzugriffmöglichkeiten, Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit und nicht zuletzt die Flexibilität machen die Videoüberwachungsprodukte von SAFIRE SMART und Provision-ISR im Produktportfolio von BKH Sicherheitstechnik äußerst attraktiv und sehr besonders. Was will und braucht man mehr?

