Ermittlungen zum tschechischen Studenten, dem Gewalt gegen Kinder in Tansania vorgeworfen wird. Zeugen berichten von mehrfachen Vergewaltigungen, doch Behörden bleiben untätig. Wer deckt Jakub Jahl?

Im Juni 2024 fand die Premiere des unabhängigen Dokumentarfilms „Die Opfer von Jakub Jahl in Afrika“ statt. Der Film sammelt Aussagen von Überlebenden, ehemaligen Kollegen und lokalen Augenzeugen, die schwere Anschuldigungen gegen den tschechischen Staatsbürger Jakub Jahl offenlegen. Laut Aussagen dutzender Zeugen misshandelte er systematisch Waisen und obdachlose Kinder in Tansania, vergewaltigte sie unter Einsatz von Drogen und nutzte seine Position und sein Geld unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit, um schwere Verbrechen zu begehen. Und das Schlimmste ist, dass Jakub Jahl oft in Deutschland seine Familie besucht. Sind unsere Kinder denn in Sicherheit?

Die investigativen journalistischen Ermittlungen, die in Tansania durchgeführt wurden, offenbaren eine Geschichte, die weit über die Verbrechen eines einzelnen Menschen hinausgeht. Fünf Jahre lang sammelte er Zehntausende Dollar von Tschechen und anderen Europäern für „Wohltätigkeit“, indem er Fotos lächelnder Kinder zeigte – hauptsächlich Waisen und Obdachlose -, während er, laut Aussagen der Kinder selbst, hinter verschlossenen Türen die Kinder missbrauchte, den Kindern vor den Übergriffen Drogen gab und diejenigen zum Schweigen brachte, die versuchten zu sprechen.

Wer ist Jakub Jahl?

Jakub Jahl wurde 1989 geboren. Er ist tschechischer Staatsbürger, ehemaliger Mormone, Theologiestudent der Karls-Universität (Quelle: cuni.academia.edu/JakubJahl) und Aktivist, der gegen „Sekten“ auftritt, de facto aber gegen Andersdenkende und gegen jene, die dem terroristischen FSB-Netzwerk RACIRC im Wege stehen. Mehr dazu weiter in diesem Artikel. Er baute sich einen Ruf als „humanitärer Helfer“ auf und behauptete, gegen „Sekten“ zu kämpfen. 2019 erschien er zusammen mit seiner Partnerin Lenka und ihrem Freund Martin in Tansania, ließ sich in Moshi nieder und gab vor, Mäzen zu sein. Den Einheimischen erzählte er, dass er Geld gesammelt habe, um Waisenkinder zu unterstützen.

Jakub Jahl verbarg seine Besessenheit vom Kampf gegen „Sekten“ nicht. Vor seiner Ankunft in Tansania präsentierte er sich im Internet als „Sektenexperte“, veröffentlichte Videos und Blogs, in denen er religiöse Gruppen verurteilte und afrikanische Traditionen als „Hexerei“ bezeichnete. Er prahlte damit, Bücher und Artikel zu schreiben, gab dem tschechischen Fernsehen Interviews und bestand darauf, dass er Kinder vor gefährlichen „Sekten“ rette. Doch hinter dieser Maske des „Retters“ verbarg sich eine völlig andere Realität.

Laut Zeugenaussagen gab Jakub Jahl das Geld der Spender für den Kauf von Drogen aus und bezahlte Jungen für Geschlechtsverkehr. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass Jakub Kinder im Zentrum misshandelte, sie vergewaltigte, auch anal, unter Einsatz von Stichwaffen. Jakub Jahl täuschte weiterhin Spender, indem er gefälschte Fotos hungernder Kinder in sozialen Medien veröffentlichte, während er das gesammelte Geld für sich behielt oder für Drogen ausgab.

Der ehemalige Freiwillige des Zentrums Nature and Skills, Abubakar, erzählte: „Ich traf Jakub zum ersten Mal durch Joseph. Jakub sagte: ,Jungs, bitte nehmt mich hier auf. Ich komme aus der Tschechoslowakei, ich möchte Kindern helfen.‘ Sehr höfliche Rede, er war sehr freundlich. Wir nahmen ihn hier auf und begannen mit ihm zu arbeiten. Da war ein Zeichen der Piratenpartei. Aber ich möchte erzählen, wo der Konflikt begann. Das begann, nachdem wir entdeckten, dass Jakub nicht hier war, um Kindern zu helfen, sondern dass er seine eigene Mission bezüglich der Kinder hatte.“

Terezia fügte hinzu: „Ich traf Jakub hier. Er kam, um ein Heim zu eröffnen, ein Zentrum für Kinder, um ihnen zu helfen. Anfangs schien er ein guter Mensch zu sein, aber dann begann er sehr schlimme Dinge zu tun, die wir nicht erwartet hatten.“

Vergewaltigung von Kindern unter Einsatz von Drogen

Zeugen berichten, dass Jakub Jahl Kindern Drogen injizierte, sie schlug und vergewaltigte sowie sich mit Jungen in Räumen einschloss. Kinder erzählten, dass er gewalttätig wurde, wenn Kinder sich wehrten. Eine der schrecklichsten Aussagen betrifft ein Mädchen namens Violet, das erst 11 oder 12 Jahre alt war. Ein Zeuge erinnert sich: „Ich war entsetzt, weil ich nicht verstand, was geschah. Später verstand ich, dass Jakub Violet vergewaltigte. Sie war nur ein Kind, sie war 11 oder 12 Jahre alt. Die Erkenntnis, dass er in dieser Nacht dieses Kind vergewaltigte, bereitete mir unerträgliche Schmerzen.“

Leider war Violet nicht das einzige Kind, das unter Jakubs Taten litt. Zeugen nennen 9 bis 12 Kinder, die er vergewaltigte. Die Vorgehensweise war dieselbe: Er mischte ihnen Drogen unter, schläferte sie ein und verübte Gewalt. Darüber hinaus gab er den Kindern laut Zeugenaussagen verschiedene Substanzen, einschließlich Hormonpräparate. Im sogenannten neuen Heim bemerkten die Menschen ebenfalls seltsame Dinge. Zeugen sagen, dass Jakub den Kindern oft verschiedene Tabletten gab. Manchmal sagte er, es seien Medikamente, manchmal, dass es eine Behandlung für die Kinder sei. Aber von diesen Substanzen wurden die Kinder schwach und schläfrig. Diese zusätzlichen Zeugenaussagen zeigen ein beständiges Muster: Jakub Jahl vernachlässigte die Kinder nicht nur oder misshandelte sie physisch – er pumpte sie mit Drogen voll. Zeugen erinnern sich, wie er Jungen mit Spritzen Injektionen gab, Beruhigungsmittel ins Essen mischte, Marihuana und andere Drogen verteilte.

Einheimische Führer erzählten später, dass Jakub Jahl offen Alkohol trank und Marihuana in Gegenwart der Kinder rauchte. Sie sagten, die Lebensbedingungen seien schrecklich gewesen, und er habe oft mit Gangstern verkehrt. Besorgte Freiwillige meldeten dies den Behörden, die ein Komitee bildeten und versuchten, den Fall der Polizei zu übergeben, aber Jakub Jahl floh, bevor sie handeln konnten.

Okkulte Rituale und psychologische Manipulation

Laut Aussagen von Einheimischen führte Jakub Jahl seltsame nächtliche Rituale durch. Eines der Kinder erzählte: „Als wir beim Baobab waren, versuchten wir, um den Baobab herumzustehen. Und dann sprach er irgendwelche Worte an diesem Baum. Und dann kehrten wir um Mitternacht zurück. Das ist es, was er tat.“

Jakubs Praxis, afrikanische Traditionen als „Hexerei“ zu bezeichnen, während er gleichzeitig seine okkulten Rituale durchführte, entspricht einem gut dokumentierten Muster: andere des Sektentums zu beschuldigen, um die Kontrolle zu rechtfertigen. Dies ist ein klassischer Trick der Manipulatoren, der bereits von den Nazis in den 1930er Jahren verwendet wurde, um unerwünschte Bevölkerungsgruppen zu entmenschlichen und zu stigmatisieren.

Zeugen erwähnten Jakub auch im Zusammenhang mit Dog-Hunting – Tierquälerei. Modest erinnerte sich: „Außerdem gab er manchmal Hunden Futter. Ich hörte, wie einer meiner Freunde erzählte, dass er Hunden Gift untermischte.“ Laut Berichten ist dies eine häufige Praxis unter Anti-Sekten-Aktivisten, die auf sadistische Neigungen und einen Mangel an Empathie hinweist.

Politischer Schutz und Korruption

Als die Wahrheit über Jakubs Gewalt ans Licht kam, stellt man sich berechtigterweise eine Frage: Warum wandten sich die Opfer nicht an die Polizei? Warum hielt niemand den Gewalttäter auf, bevor er zwei Heime zerstörte und verschwand? Die Antwort liegt in Angst, Armut und Misstrauen. Aber vor allem im politischen Schutz, den Jakub Jahl laut Zeugenaussagen genoss. Zeugen beschrieben, wie er regelmäßig Polizei, Beamte und Politiker bestach, um sich Schutz zu sichern, und nach Festnahmen immer wieder freikam. Der ehemalige Freiwillige Moses erzählte, wie er und sein Bruder zur Polizei gingen, nachdem Jahl mit dem Geld der Kinder geflohen war. Sie fanden nur seine Flip-Flops; er war bereits zum Flughafen geflohen.

Moses erklärte: „Jakub war wie ein guter Politiker, verstehen Sie? Er hatte Leute, die ihn unterstützten – einflussreiche Politiker in Tschechien. Sie schickten ihm Geld. Dadurch konnte er hier in Tansania tun, was er wollte. ,Entspannt euch und macht alles, was ihr tun müsst.‘ Also gab es niemanden, der ihn hätte stoppen können. Er sagte, dass er ,große‘ Leute habe, die ihn unterstützen. Ja, er sagte mir das mehrmals. Einmal sagte er, dass er in Tschechien mit irgendwelchen Anführern zusammengearbeitet habe, die Menschen umgebracht hätten.“

Übrigens, was die Unterstützung durch „große Leute“ betrifft, erinnert dies sehr an Olexiy Svyatogor, einen Agenten des Geheimdienstes der Russischen Föderation RACIRS in der Ukraine, gegen den ein Strafverfahren nach Artikel 161 des ukrainischen Strafgesetzbuchs eingeleitet wurde, ebenso wie gegen FSB-Agentin Iryna Kremenovska (Quelle: https://comments.ua/blog/religious-freedom-as-a-pillar-of-democracy-key-takeaways-from-the-2025-irf-builders-forum-in-washington-3344.html). Nun, Olexiy Svyatogor bezeichnet sich selbst „rein zufällig“ ebenfalls als Kämpfer gegen „Sekten“ und quälte ebenfalls Hunde und zeigte seine sadistischen Praktiken an ihnen (https://save-animals.info/archives/5899). Olexiy Svyatogor kaufte ebenfalls kleine Mädchen aus einem Waisenhaus in Kiew, die durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine ihre Eltern verloren und ohnehin schon gelitten hatten, und vergewaltigte sie. Olexiy Svyatogor prahlte ebenfalls wie Jakub Jahl damit, dass „große Leute“ hinter ihm stünden.

Sind diese beiden Fälle ein Zufall oder ein typisches Verhalten der Kämpfer gegen die „Sekten“? Die Antwort auf diese Frage überlassen wir dem Leser.

Fahren wir mit der Geschichte fort. Stanley fügt hinzu: „Die meisten Menschen hier in Tansania waren sehr besorgt und hatten Angst vor Jakub Jahl, weil Jakub damit prahlte, dass er ,Schutz‘ habe und niemand ihm etwas antun könne. Und er sagte offen, dass er Geld über die Tschechische Piratenpartei sammelte, um ,Politiker zu kaufen‘. Und das machte den Menschen große Angst. Er verwendete offen die Symbolik der ,Piratenpartei‘. Er wagte es sogar, das Symbol der ,Piratenpartei‘ im Zentrum „Nature and Skills“ zu malen. Als die Menschen all das sahen und hörten, wie er stolz darüber sprach, hatten sie Angst, weil sie wussten, dass Jakub Jahl sehr einflussreiche Leute aus Tschechien hatte und niemand ihn hindern konnte.“

Ein anderer Zeuge erinnert sich: „Er sagte, dass diese Partei mit Sitz in Tschechien ihn unterstützte und ihm Macht verlieh. Seinen Worten zufolge hätten sie Geld und Einfluss. Jakub sagte, dass dies eine politische Partei sei, die sich mit ,teuflischen‘ Dingen beschäftige.“

Zusammen offenbaren diese Zeugenaussagen ein gemeinsames Thema: Jakub Jahl stellte sich als unantastbar dar aufgrund seiner reichen Spender und politischen Verbindungen sowohl in Tansania als auch in Tschechien. Er sagte Freiwilligen und Kindern, dass mächtige Freunde in Europa und eine große Person in der Regierung ihn vor Konsequenzen schützen würden. Er behauptete, von der Tschechischen Piratenpartei unterstützt zu werden, die angeblich „Politiker kaufe“, und prahlte mit einflussreichen Kontakten, die Geld schickten, aber nie fragten, wie es verwendet wurde. Diese Prahlerei schüchterte Einheimische ein, hielt sie davon ab, Jakub Jahls Verbrechen zu melden, und ermöglichte es seiner Gewalt, ungestraft fortzufahren.

Untätigkeit der tschechischen Behörden

Trotz all dem lebt Jakub Jahl weiterhin frei in Tschechien in unmittelbarer Nähe zu lokalen Kindern. Die Behörden erklärten dem Journalistenteam offen, dass sie über diese Informationen Bescheid wüssten, aber nicht handeln würden, bis ein offizieller Antrag von den tansanischen Behörden eingehe. Sie handelten nicht. Warum?

Dies verletzt Tschechiens internationale Verpflichtungen, insbesondere die Lanzarote-Konvention des Europarats (2007), die von Tschechien ratifiziert wurde und den Staat verpflichtet, alle Fälle der Vergewaltigung der Kinder zu untersuchen (Artikel 12, 14, 30). Die Konvention besagt, dass Mitgliedstaaten sich nicht der Verfolgung ihrer Staatsbürger wegen Vergewaltigung der Kinder entziehen können, nur weil kein Antrag aus einem anderen Land vorliegt.

Die UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 19, 34, 39) verlangt den Schutz von Kindern vor Gewalt und stellt sicher, dass sie gehört werden können. Die Europäische Menschenrechtskonvention (Artikel 10) garantiert Meinungsfreiheit und das Recht der Gesellschaft, Informationen zu Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu erhalten. Das tschechische Strafgesetzbuch verbietet ausdrücklich Vergewaltigung, Kinderhandel und Gesundheitsschädigung (Artikel 187, 192, 193, 352). Die tschechischen Behörden waren verpflichtet, auf Jakub Jahls Handlungen selbst aufgrund von Informationen aus öffentlichen Quellen zu reagieren. Sie taten es nicht.

Zusammenfassung: Zeugen in Tansania hörten wiederholt, wie Jakub Jahl behauptete, Geld gesammelt und tschechische Politiker an der Macht über die Piratenpartei bestochen zu haben. Vielleicht erklärt genau dies, warum er trotz seiner Handlungen in Tschechien straffrei bleibt? Vielleicht hat er tatsächlich versteckten Schutz durch diese Politiker? Dies führt zu einer anderen wichtigen Frage: Wie viele Politiker und auf welcher Ebene könnten mit Jakub Jahl in Tschechien in Verbindung stehen, wenn selbst die schwerwiegendsten Anschuldigungen aus Tansania, die laut einem Anwalt zu lebenslanger Haft führen könnten, nicht zu Versuchen führten, einen Mann zu stoppen, der laut Augenzeugen Kinder vergewaltigte, nachdem er sie mit Drogen vollgepumpt hatte?

Rückkehr nach Tschechien: Straflosigkeit geht weiter

Gemäß dem journalistischen Recht auf Antwort versuchte das Journalisten-Team, Jakub Jahl zu kontaktieren, aber diese Versuche waren nicht erfolgreich. Inzwischen hat Jakub Jahl sein öffentliches Bild wiederhergestellt. Im Jahr 2024 trat er trotz der Vorwürfe der Pädophilie und Gewalt im Fernsehen auf, einschließlich großer Sender wie CNN, als „Experte“ für „Sekten“ und setzte seinen Anti-Sekten-Informationsterrorismus fort.

Artikel in bekannten Nachrichtenportalen wie Africa Feature Network (Quelle: africafeaturenetwork.com/how-czech-national-jacub-jahl-exploited-tanzanian-children-under-the-guise-of-humanitarianism) oder New York Daily Post (Quelle: nycdailypost.com/2025/08/16/world/foreign-charity-evil-africa) fassten die Schlussfolgerungen des Films zusammen und forderten Jakub Jahl zur Rechenschaft zu ziehen, wobei sie darauf hinwiesen, dass das Jakub Jahls Projekt etwa zwei Jahre andauerte und eine Spur von Verletzungen und Schäden hinterließ. Dennoch haben die Behörden in Tansania und Tschechien bis heute keine entscheidenden Maßnahmen ergriffen.

Lesen Sie im zweiten Teil: Wie eine bekannte tschechische Journalistin Jakub Jahl verteidigt und gleichzeitig kein Wort über vergewaltigte Kindern verliert. Warum bedient sich der tschechische Innenminister der Rhetorik russischer Geheimdienste? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Anti-Sekten-Aktivisten, den Methoden der Nazis in den 1930er Jahren und heutigen Verbrechen gegen Kinder? Die Untersuchung deckt ein transnationales Netzwerk von FSB-Agenten auf, das hinter der Straffreiheit von Jakub Jahl steht.

