Jahrhundert-Chance KI: Bilal Zafar eröffnet den World of Data 2026

Der World of Data 2026 rückt KI in den Fokus: Bilal Zafar eröffnet den Datenkongress in München mit einer Keynote zu Chancen, Entwicklungen und Praxisnutzen künstlicher Intelligenz.

München, 21. Mai 2026 – Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr. Sie verändert heute, wie Unternehmen arbeiten, entscheiden und wachsen. Deshalb rückt der World of Data (WoD) am 11. Juni 2026 in München das KI-Thema in den Fokus. Den Auftakt macht Bilal Zafar, KI-Experte, Autor und bekannter Speaker. Mit seiner Eröffnungs-Keynote „Jahrhundert-Chance: KI“ gibt er den Startschuss für einen Kongresstag rund um Data, Analytics und die neuesten KI-Entwicklungen.

Der World of Data 2026 baut in diesem Jahr unter anderem auf fünf Fokusthemen, die moderne Unternehmen im Hier und Jetzt besonders beschäftigen: Künstliche Intelligenz (KI), MarTech, Data Strategy, Data Architecture und Change Management. Im Mittelpunkt stehen dabei konkrete Use Cases aus der Praxis, ehrliche Erfahrungen und direkt anwendbare Ansätze.

Wie KI weltweit eingesetzt wird

In seiner Eröffnungs-Keynote gibt Bilal Zafar einen Überblick über den aktuellen Stand von KI weltweit. Er zeigt Entwicklungen aus dem Silicon Valley, China und Europa und macht deutlich, welche Chancen und Auswirkungen KI für Unternehmen, Alltag, Medizin und Gesellschaft hat.

„KI ist eine Jahrhundert-Chance, wenn wir sie verstehen, richtig bewerten und sinnvoll einsetzen“, sagt Bilal Zafar. „Ich möchte zeigen, wo KI heute steht, welche Entwicklungen Unternehmen kennen sollten und warum diese Technologie nicht nur ein technisches, sondern auch ein gesellschaftliches Thema ist.“

KI von der Theorie in die Praxis

Die Eröffnungs-Keynote von Bilal Zafar bildet den Einstieg in das Thema KI. Anschließend können die Besucher:innen des WoD noch tiefer einsteigen. Auf der KI-Bühne des b.telligent-Partners Kambria stehen vor allem folgende Fragen im Fokus: Wie wird aus KI-Hype messbarer Mehrwert? Welche Rolle spielen Governance und der EU AI Act? Wie wichtig ist europäische Datensouveränität? Warum scheitern viele Pilotprojekte? Und wie leiten Führungskräfte ihre Teams sinnvoll durch die KI-Transformation? Antworten darauf geben Expert:innen anhand von Praxisbeispielen und direkt umsetzbaren Strategien.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Bilal Zafar einen absoluten KI-Experten für das Opening unseres diesjährigen World of Data gewinnen konnten“, sagt Kai Kalchthaler, Geschäftsführer von b.telligent, dem Veranstalter des World of Data. „Unser Ziel ist es, KI greifbar und praxisnah zu zeigen. Dafür setzen wir auf konkrete Beispiele, klare Learnings und den Blick darauf, was Unternehmen heute brauchen, um mithilfe von Technologie echte Wirkung zu erzielen.“

Besucher:innen des World of Data können ihr neues KI-Wissen direkt vertiefen und beispielsweise um Themen wie Change Management oder Data Strategy ergänzen. Auch hier bietet der Datenkongress im Rahmen seiner Fokusthemen viele hochaktuelle Vorträge aus innovativen und erfolgreichen Unterånehmensprojekten. Zwischendurch bleibt genügend Zeit für Diskussionen, Austausch und Netzwerken mit neuen und alten Bekannten aus der Datenfamilie.

Der World of Data 2026 auf einen Blick

* Wann: 11. Juni 2026

* Wo: München, Nockherberg

* Fokusthemen: Künstliche Intelligenz, MarTech, Data Strategy, Data Architecture, Change Management

* Content: Über 40 Vorträge zu Data, AI und Analytics, Masterclasses und Partnerausstellung

* Partnerausstellung: 16 Technologiepartner

* Networking: Rund 700 Teilnehmende aus der DACH-Region

* Weitere Informationen und Tickets: www.worldofdata.com

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