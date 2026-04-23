„It’s Just Forklifts“ – Toyota Material Handling auf der Milan Design Week 2026

Toyota Material Handling Europe präsentiert auf der Milan Design Week 2026 die Ausstellung „It’s Just Forklifts“ und stellt die oft unterschätzte Welt der Intralogistik in einen neuen Kontext.

Auf rund 400 Quadratmetern lädt die Ausstellung dazu ein, Gabelstapler nicht nur als funktionale Flurförderzeuge zu betrachten, sondern als Ergebnis von Design, technologischer Entwicklung und gesellschaftlicher Relevanz. Die Milan Design Week findet vom 21. bis 26. April 2026 statt.

Als Teil des Fuorisalone – parallel zur 64. Ausgabe des Salone del Mobile auf dem Messegelände Fiera Milano (Rho) – zeichnet die Ausstellung die Entwicklung der Logistik von ihren Anfängen bis hin zu heutigen, vernetzten Supply-Chain-Systemen nach. Ergänzt wird diese historische Perspektive durch Einblicke in Toyotas Designgeschichte: Gezeigt werden Prototypen, ikonische Modelle und zentrale Meilensteine, die den Einfluss von Design auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit über Generationen hinweg verdeutlichen.

Nachwuchstalente gestalten die Logistik von morgen

Ein Highlight ist die Präsentation der Finalisten des Toyota Logistic Design Competition 2026. Der Wettbewerb wird in Zusammenarbeit mit Toyota Motor Europe, Toyota Europe Design Development (ED²), dem Design Center von Toyota Material Handling Europe sowie erstmals mit Toyota Open Labs durchgeführt. Junge Designerinnen und Designer aus aller Welt präsentieren ihre Konzepte für zukünftige Materialflusssysteme mit Fokus auf den afrikanischen Kontinent.

Fokus auf nachhaltige Konzepte und Forschung

Im Bereich „Concepts & Research“ widmet sich Toyota Material Handling Europe unter anderem seiner Forschung zur Reduktion von CO?-Emissionen am Beispiel des Elektro-Gabelstaplers Toyota Traigo48. Im Fokus stehen Materialinnovationen, Lebenszyklusanalysen und neue Entwicklungsansätze zur Minimierung von Umweltauswirkungen. Ergänzt wird dieser Bereich durch das Konzept „AI TeamDelivery“, das die Potenziale autonomer Systeme, intelligenter Flottensteuerung und moderner Mensch-Maschine-Interaktion aufzeigt.

Materialinnovation trifft auf Industriedesign

Gemeinsam mit Karimoku Furniture und Toyota Industries Corporation (TICO) wird zudem der „KI-Cart“ präsentiert – ein fahrerloses Transportsystem aus nachhaltig gewonnenem Holz, das neue Ansätze für ökologisches Industriedesign aufzeigt. Weitere Impulse liefern die Konzeptfahrzeuge „IMV Origin“ und „IMV Zero“ von Toyota Europe Design Development, die zukünftige Mobilitätslösungen zwischen Funktionalität, Modularität und emissionsfreiem Betrieb ausloten.

Künstlerische Intervention als Kontrapunkt

Eine künstlerische Perspektive bringt der italienische Künstler Ennio Sitta (Bensone) ein, der die Ausstellung im Rahmen einer Live-Performance visuell interpretiert und damit einen bewusst kontrastierenden Zugang zur technischen Thematik schafft.

Produktpremiere als Höhepunkt der Ausstellung

Den Abschluss der Ausstellung bildet die Präsentation des neuen Toyota Traigo_i – ein vollelektrischer Gegengewichtsstapler mit integrierter Lithium-Ionen-Batterie -, der auf hohe Energieeffizienz, Ergonomie und eine weiterentwickelte Designsprache ausgelegt ist.

Mit „It’s Just Forklifts“ überträgt Toyota Material Handling Europe den Anspruch der Milan Design Week auf die Welt der Intralogistik und macht deren Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft erlebbar.

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Toyota Material Handling Deutschland GmbH

Herr Holger Urbschat

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email : holger.urbschat@de.toyota-industries.eu

Über Toyota Material Handling Deutschland:

Toyota Material Handling ist die weltweit führende Marke in der Intralogistik und der Herstellung von Gabelstaplern. Wir stehen für Innovation und Qualität und setzen neue Maßstäbe bei der effizienten Gestaltung von Warenströmen. Als Teil der Toyota Industries Corporation, die mit rund 78.000 Mitarbeitenden weltweit einen Jahresumsatz von über 25 Milliarden Euro erzielt, bieten wir ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen. Von energieeffizienten Gabelstaplern aller Antriebsarten bis hin zu modernsten, automatisierten Lösungen, die dazu beitragen, Betriebsabläufe zu optimieren, Kosten zu senken und die Gesamtproduktivität unserer Kunden zu steigern.

Das Toyota Material Handling Vertriebsmodell kombiniert Beratung, Verkauf, Vermietung und erstklassigen Kundendienst. Wir agieren deutschlandweit in einem Netzwerk aus 46 Standorten, bestehend aus Vertragshändlern und eigenen Niederlassungen. Die Expertise und das Engagement von über 1.300 Mitarbeitenden in Deutschland werden durch ein klares Wertesystem, das auf Respekt, Nachhaltigkeit und Teamwork basiert, unterstützt. Bewegen Sie mit uns die Zukunft der Intralogistik!

Weitere Informationen auf www.toyota-forklifts.de.

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