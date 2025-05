IT PROCUREMENT DAY 2025 – Die Fachkonferenz für IT-Einkauf und Beschaffungsstrategie

pörtner consulting lädt am 18. Oktober 2025 zum IT PROCUREMENT DAY 2025 ein – einer Online-Fachkonferenz, die sich den aktuellen Herausforderungen und Trends im IT-Einkauf widmet.

IT PROCUREMENT DAY 2025: Fachkonferenz für digitalen IT-Einkauf und Software-Beschaffung

Pörtner Consulting lädt am 18. Oktober 2025 zum IT PROCUREMENT DAY 2025 ein – einer Online-Fachkonferenz, die sich den aktuellen Herausforderungen und Trends im IT-Einkauf widmet. Die Veranstaltung richtet sich an IT-Einkäufer:innen, CIOs, IT-Strateg:innen sowie Verantwortliche aus Beschaffung und Digitalisierung-

Schwerpunkte der Konferenz:

* Strategien und Tools für den digitalen IT-Einkauf

* Optimierung von Software-Beschaffungsprozessen

* Einsatz von KI und Automatisierung im Procurement

* Best Practices im SaaS- und Cloud-Software-Einkauf

* Rechtliche und regulatorische Aspekte der IT-Beschaffung

Programmhighlights:

* Keynotes von führenden Expert:innen aus der IT- und Procurement-Branche

* Praxisorientierte Fachvorträge und Diskussionsrunden

* Interaktive Workshops zu aktuellen Tools und Methoden

* Networking-Möglichkeiten mit Fachkolleg:innen und Anbietern

Die Leistungen:

– Analyse der individuellen Anforderungen

– Auswahl der passenden Anbieter

– Begleitung des Auswahlprozesses bis zur Implementierung

Anmeldung und weitere Informationen:

Anmeldung: Per E-Mail an events@poertner-consulting.de

Aussteller und Partner gesucht!

Nutzen Sie die Chance, Ihr Unternehmen als Aussteller oder Partner beim IT PROCUREMENT DAY 2025 zu präsentieren! Führende Anbieter, Integrationspartner und Dienstleister haben die Möglichkeit, ihre Lösungen einem hochrelevanten Fachpublikum zu präsentieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Interesse an einer Partnerschaft? Kontaktieren Sie pörtner consulting (events@poertner-consulting.de).

