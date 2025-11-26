Istanbul ist Europas begehrteste Metropole und überzeugt Reisende weltweit

Bei den internationalen Ranglisten, die zeigen, welche Städte 2026 besonders im Fokus stehen werden, zählt Istanbul, die weltberühmte Metropole am Bosporus, zu den größten Gewinnern.

Die Stadt ist in vielen der internationalen Rankings wie „The 50 Best Places to Travel“, „Top 5 European Cities for City Breaks“ und „Best Family-Friendly City Break Destinations“ vertreten.

Bei den Wanderlust Reader Travel Awards 2025 erhielt Istanbul nun zusätzlich den Gold Award als „Most Desirable City (Europe)“. Die Auszeichnung wird vollständig von Leserinnen und Lesern vergeben und fand in der National Gallery in London statt. Reisende beschrieben Istanbul als eine Stadt, die sie „mit jedem Besuch aufs Neue überrascht“ und ihre zeitlose, vielfältige und lebendige Atmosphäre immer wieder unter Beweis stellt.

Ein Mosaik aus Geschichte, Moderne und Kultur

Istanbul ist eine der wenigen Städte der Welt, die zwei Kontinente verbindet, und hält für ihre Gäste eine beeindruckende Vielfalt an Eindrücken bereit. Sehenswürdigkeiten wie die Hagia Sophia, der Galataturm, die Blaue Moschee, der Versunkene Palast und der Mädchenturm sind weltberühmt. Auf Märkten wie dem Großen Basar und dem Gewürzbasar wird das historische Handwerk und die lebendige Handelstradition der Stadt gezeigt. Moderne Einkaufszentren, Boutiquen und Designerläden laden zum Shoppen ein und zeigen die zeitgenössische Seite Istanbuls.

Das kreativ und kulturell sehr vielfältige Stadtleben präsentiert sich in Vierteln wie Taksim, Beyoglu und Karaköy auf der europäischen Seite oder Kadiköy, Moda und der Bagdat-Straße auf der anatolischen Seite. Museen, Kunsthäuser und neue Kulturplattformen verbinden Tradition mit Moderne und zeigen, wie dynamisch sich Istanbul entwickelt.

Ein Besuch in Istanbul wäre nicht komplett ohne eine Fahrt auf dem Bosporus. Während der Kreuzfahrt sorgen die historischen Villen am Ufer, die sogenannten Yali, mit ihrer eleganten Architektur für unvergessliche und einzigartige Erinnerungen an Istanbul.

Die Prinzeninseln hingegen sind eines der versteckten Juwelen Istanbuls. Sie sind eine ruhige Oase vor der Stadt und verbinden natürliche Schönheit mit kulturellem Charme. Bei schönem Wetter sind sie der ideale Ort für gemütliche Erkundungstouren und eine erfrischende Auszeit vom pulsierenden Leben Istanbuls.

Istanbul ist nicht nur für seine Geschichte bekannt, sondern auch für seine kulinarische Vielfalt. Die moderne und weltoffene Küche findet man in der gesamten Stadt in beliebten Streetfood-Klassikern oder von MICHELIN-prämierten Restaurants. Besucher starten den Tag mit einem traditionellen türkischen Frühstück, probieren Kebabs und Meze, entdecken Fischmärkte entlang des Bosporus und genießen zwischendurch eine Tasse türkischen Kaffee mit Baklava oder Delight.

Wer Inspiration für seine Reise sucht, findet viele Anregungen und Vorschläge in der offiziellen Bucket List für Istanbul, die zahlreiche Ideen für Stadterkundungen und besondere Erlebnisse bietet.

