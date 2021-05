Irgendwo im Abgrund des Internets und des Online-Marketings ist hinter sieben Serverräumen und sieben Marketingagenturen ein Märchen entstanden, dass SEO-Dienstleistungen nur für Online-Shops gelten.

Statistisch gesehen ist der organische Verkehr von Suchmaschinen, hauptsächlich Google, für 93% des Verkehrs auf allen Websites verantwortlich. Dank der richtigen Maßnahmen und einer gewissenhaft umgesetzten SEO-Strategie können diese potenziellen Kunden Sie finden. Zu Ihrem Online-Shop, ja. Aber auch für einen Blog, eine Unternehmenswebsite oder eine Produktlandingpage.

SEO ist in erster Linie …

… ein gut geplanter und konsequent umgesetzter Aktionsplan, mit dem Sie Ihre Unternehmenswebsite, Zielseite oder Ihren Online-Shop an die Spitze der organischen Ergebnisse bei Google bringen können. All dies, um möglichst viele potenzielle Kunden zu geringen Kosten anzulocken, die Ihre Website besuchen, die Marke kennenlernen und ihr vertrauen, ein Kontaktformular senden oder eine Bestellung aufgeben. Kurz gesagt: Je besser Ihre SEO, desto mehr Seitenaufrufe und Conversions. Wie kann das gemacht werden?

Website-Optimierung

Der Schlüssel besteht darin, die Website gemäß den neuesten Richtlinien der Google-Algorithmen zu optimieren, d. H. Kernindikatoren für Web-Vitale. Zu einem großen Teil geht es um die perfekte Benutzeroberfläche und Benutzeroberfläche der Unternehmenswebsite, die für Handys geeignet ist. Wie oft haben Sie die Website eines Unternehmens aufgerufen und das Design oder die Funktionen haben Sie so abgelehnt, dass Sie sie sofort verlassen haben? Genau. So kann es bei dir nicht sein.

ProduktbeschreibungenProduktbeschreibungen

Umfassendemit langen, eindeutigen Sätzen und Fragen sind sowohl für Online-Shops als auch für alle Dienstleistungsunternehmen, die sich in einem wettbewerbsintensiven Markt abheben möchten, ein Muss. Je besser Sie beschreiben, was Sie anbieten, und je genauer Sie Ihre Zielgruppe erreichen, desto mehr Leads erhalten Sie und desto höher ist die Conversion, die Sie genießen können.

Expertenblog

Wertvolles Content-Marketing hat die Macht. Dadurch wird nicht nur die Beziehung des Empfängers zur Marke aufgebaut, sondern auch der Empfang Ihrer Website durch Google-Algorithmen positiv beeinflusst.

Sozialer Beweis

Nichts überzeugt einen Kunden, eine Anfrage zu senden oder eine Bestellung aufzugeben, so sehr wie ein starker sozialer Beweis der Richtigkeit. Stellen Sie sicher, dass Fallstudien mit harten Ergebnissen und Effekten, die Ihre Produkte oder Dienstleistungen Ihren bestehenden Kunden gebracht haben, auf der Website Ihres Unternehmens angezeigt werden. Fügen Sie einen soliden Teil der Meinungen und Testimonials hinzu – kurze Bewertungen, Aussagen Ihrer besten Kunden, die in wenigen Sätzen beschreiben, warum es sich lohnt, mit Ihnen und Ihrer Marke zusammenzuarbeiten.

Interne und externe Verknüpfung

Dies ist hochtechnisches SEO, aber genauso wichtig wie die vorherigen Punkte und notwendig, um in den Charts des kalifornischen Riesen erfolgreich zu sein. Erwerben Sie externe Links, die zu Ihrer Domain führen, von anderen Websites mit einem hohen Rang bei Google. Fügen Sie dazu interne Links hinzu, die die Seitennavigation verbessern. Verweisen Sie auf bestimmte Produkte aus Ihrem Blog. Senden Sie den Empfänger von einem bestimmten Dienst an das Kontaktformular oder zusätzliche Angebote.

Positionieren Sie Ihre Seiten von Grund auf neu

Nachdem Sie die obigen Absätze gelesen haben, haben Sie ein rotes Warnlicht in Ihrem Kopf gesehen, weil Sie vergessen haben oder nicht wussten, dass SEO für die Entwicklung Ihres Unternehmens in der Online-Welt wirklich wichtig ist? Wenn ja, wissen Sie, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. Es erwartet Sie viel Arbeit!

Wie Sie sehen können, ist SEO nicht nur eine Sache für Online-Shops. Jedes Unternehmen braucht gute Positionen bei Google, da praktisch alle von uns in diesem Browser nach einem potenziellen Lieferanten suchen.

Denken Sie daran, dass Sie nicht alles im eigenen Haus erledigen müssen. Vielleicht haben Sie keine Lust auf Online-Marketing und die SEO-Welt, sondern möchten einfach nur Ihr Geschäft ausbauen und das tun, was Sie am besten können. Nutzen Sie in einer solchen Situation die Dienste externer SEO-Agenturen, die nicht nur im polnischen, sondern auch im europäischen Hinterhof gute Ergebnisse erzielen. Immerhin verdienen Sie das Beste.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Computer Service Lüneburg

Herr Andrzej Kelevra

Artlenburger Landstarsse 15

21339 Lüneburg

Deutschland

fon ..: 0152 2515 3437

web ..: http://computer-service-lueneburg.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

SEO für Hotels und Appartement Vermietung – was ist das und was sind die Vorteile?

Die Präsenz im Google-Tool scheint für diese Art von Entitäten von entscheidender Bedeutung zu sein. Auf diese Weise bieten sie potenziellen Gästen die Möglichkeit, ihr Hotel bei der Suche im Internet zu entdecken. Wenn dies von positiven Meinungen bestehender Kunden begleitet wird, besteht eine gute Chance, dass es sehr beliebt sein wird.

Eine bloße Präsenz in der Suchmaschine reicht natürlich nicht aus. Es ist auch äußerst wichtig, eine ausreichend hohe Position darin zu erreichen. Dies kann eine SEO-Kampagne bieten, beispielsweise von einer Marketingagentur wie Computer Service Lüneburg, die sich mit folgenden Aktivitäten befasst:

o Lokale Positionierung – konzentriert sich auf Kunden aus derselben Stadt und Region, dh Personen, die schnell zum Hotel kommen können. Solche Bemühungen beziehen sich unter anderem auf die Erstellung einer Netzwerk-Visitenkarte im Google My Business-System sowie auf die Verwendung von Schlüsselbegriffen, die den Standort des Hotels angeben.

o Nationale Positionierung – Natürlich sind lokale Kunden nicht alle Gäste, daher lohnt es sich auch, Menschen aus anderen Teilen des Landes anzusprechen. Eine solche Kampagne sollte nicht nur relevante Schlüsselbegriffe enthalten, sondern auch Linkaufbau und Website-Optimierung, um sie benutzerfreundlicher zu gestalten und Roboter zu indizieren.

o Content-Marketing – das heißt, Sie erstellen attraktive Inhalte, mit denen Sie ein positives Image des Unternehmens aufbauen und die Öffentlichkeitsarbeit „um das Unternehmen herum“ abwickeln können.

Pressekontakt:

Computer Service Lüneburg

Herr Andrzej Kelevra

Artlenburger Landstarsse 15

21339 Lüneburg

fon ..: 015225153437

web ..: http://computer-service-lueneburg.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.