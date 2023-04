Bei Spielturm Hersteller ISIDOR aus Brandenburg herrscht Hochbetrieb: Die sonnigen Tage locken Groß und Klein in den Garten. ISIDOR überrascht die neuen Fans jetzt zum Osterwochenende.

In Brandenburg ist der Osterhase bereits losgehoppelt! Aufgrund der vielen Anfragen von begeisterten Kunden und Kundinnen hat man sich beim Hersteller besonders großer Spieltürme eine Überraschung einfallen lassen. Wer mit einem Ostercode zwischen Karfreitag und Ostermontag einen Spielturm bestellt, bekommt ein ganz besonderes Geschenk dazu. Den Code finden angehende Spielturm Abenteurer auf der Facebookseite von ISIDOR: www.facebook.com/IsidorWelt.

Und was gibt es? Darf man das überhaupt verraten? Wir finden: Auf jeden Fall! Zu jeder Spielturm Bestellung gibt es über Ostern das „Set 2“ geschenkt. Dieses Set besteht aus einem Piratenlenkrad – richtige Piraten und Piratinnen wissen natürlich, dass man das „Steuerrad“ nennt – einer Strickleiter und einem Spiel Feldstecher. Alle drei Zubehörteile können ganz einfach auf jedem ISIDOR Spielturm montiert werden. So wird aus dem Spielturm fluggs ein Piratenschiff, mit dem die Kinder über alle sieben Meere segeln und viele Abenteuer erleben können.

Die hochwertigen, in Deutschland produzierten Spieltürme und Stelzenhäuser gibt es übrigens bereits ab 900 Euro, hinzu kommt der Versand. Im Zuge der steigenden Speditionspreise bietet ISIDOR nun auch die Selbstabholung im Werk in Brandenburg an. Ein Ausflug nach Brandenburg an der Havel lohnt sich auf jeden Fall: Die mittelalterliche Altstadt lockt genauso wie die Aussicht auf eine Bootsfahrt auf der Havel oder der Besuch des berühmten „Birnbaums zu Havelland“. Also, nichts wie los nach Brandenburg! Bei ISIDOR freut man sich schon auf die Selbstabholer: spielturm.isidor.de.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

