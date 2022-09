Fans von Grillkota, Sauna und Co. dürfen sich freuen: ISIDOR stellt nun wieder auf Messen aus. Bereits morgen zum Beispiel auf der „Bauen+Wohnen“ in Luzern.

Die „Bauen+Wohnen“ ist DIE Zentralschweizer Messe für Bauen, Wohnen, Garten und Energie und bietet alles rund um diese Themen – von der Traumküche bis zur eigenen Grillkota. Da darf natürlich ISIDOR nicht fehlen! Das Unternehmen aus Brandenburg stellt auf der Messen Saunen und Grillkotas aus und bietet somit Gelegenheit, die Qualität der Produkte live zu erleben.

Auf der Messe erwarten die Besucher und Besucherinnen nicht nur Aussteller und Experten in Sachen Garten und Wohnen, sondern auch Fachvorträge zu verschiedensten Themen. Einige davon sind welche wirtschaftlichen Vorteile Wärmepumpen mit sich bringen, wie Solarstrom gemeinsam genutzt werden kann und wie man Klima und Ressourcen beim Bauen schonen kann. Auch das „Forum Architektur“ dürfte für die Besucher und Besucherinnen interessant werden, geht es doch dabei um „Solare Architektur und Mobilität“ für Architektinnen und Architekten, Planer, Vertreter der öffentlichen Hand und andere Entscheidungsträger.

Ein rundum spannendes und informatives Programm erwartet also die Besucher und Besucherinnen der „Bauen+Wohnen“, von 22. bis 25. September 2022 in Luzern. Wer ISIDOR gern live erleben möchte und nicht in die Schweiz reisen kann, sei getrost: Es folgen noch Messen in ganz Deutschland! Einfach informiert bleiben unter: grillkota.isidor.de.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

