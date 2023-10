ISIDOR Carports: Jetzt Einführungspreis sichern!

Holzexperte ISIDOR aus Brandenburg geht pünktlich zum Herbst mit einer neuen Produktreihe an den Start: Carports in bester Qualität. Zur Markteinführung bietet das Unternehmen Preise.

Für die kreativen Köpfe bei ISIDOR war ein logischer Schritt: Wenn man hochwertige Produkte für Haus und Garten herstellt, darf auch für Deutschlands liebstes Kind, das Auto, etwas dabei sein. Nach einem Jahr Entwicklung werden nun in Brandenburg die ersten ISIDOR Carports produziert. Das Unternehmen punktet mit bester Qualität und echtem „Made in Germany“: Von der Entwicklung bis zum Zuschnitt und zum Versand findet alles in Brandenburg an der Havel statt.

Im Unternehmen legt man Wert darauf, mit Kunden und Kundinnen in Kontakt zu sein und deren Ideen miteinfließen zu lassen. Darum hat man sich auch für verschiedene Dachausführungen entschieden, die frei wählbar sind. „Einige Kunden haben uns darauf hingewiesen, dass sie das Dach ihres Carports im Stil des Hauses gedeckt haben möchten“, erklärt man bei ISIDOR, „darum kann man bei der Konfiguration des ISIDOR Carports das Dach auch einfach abwählen“. Übrigens: Zur Markteinführung der Carports gibt es alle Modelle zum Markteinführungspreis. Am besten jetzt gleich bestellen!

Kundenzufriedenheit wird bei ISIDOR großgeschrieben. Auf vielfachen Wunsch entsteht darum in Brandenburg an der Havel ein neuer Musterpark, in dem man die ISIDOR Produkte live erleben kann. Das erste aufgebaute Produkt ist die neue Grillkota FINJA, Carport Modelle werden folgen. Am besten jetzt gleich die Website von ISIDOR besuchen und regelmäßig informieren lassen: www.isidor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : info@isidor.eu

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : presse@romanahasenoehrl.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.