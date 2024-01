Iordanov Vodka erobert den Himmel – Ihr Premium-Vodka jetzt blitzschnell per Helikopter geliefert!

Fliegen Sie mit uns in eine neue Dimension des Luxus! Iordanov Vodka präsentiert den spektakulären Helikopter-Lieferservice. Ihre Premium Vodka-Flasche erreicht Sie jetzt blitzschnell.

Iordanov Vodka hebt ab – Eilige Lieferungen jetzt per Helikopter D-HIGH

In einer beispiellosen Aktion hebt Iordanov Vodka den Luxus-Service auf ein neues Level: Ab sofort bietet das renommierte Unternehmen seinen Kunden die Möglichkeit, Eilbestellungen von hochwertigem Vodka bundesweit per Helikopter zu erhalten. Diese extravagante Dienstleistung nutzt einen Airbus H 125, demnächst auch selbst gesteuert von niemand Geringerem als Niko Iordanov, dem charismatischen Piloten und Gesicht der Marke.

Leistung und Kapazität der AS350 D-HIGH: Der H125 ist mit einem leistungsstarken Turbomotor ausgestattet, der ihm auch in großen Höhen und bei hohen Temperaturen eine außergewöhnliche Leistung verleiht. Diese Eigenschaft macht ihn ideal für Operationen in anspruchsvollen Umgebungen wie den hohen Bergen oder in heißen Klimazonen.

Vielseitigkeit: Der H125 ist für seine vielseitige Einsetzbarkeit bekannt. Er wird in einer Reihe von Rollen verwendet, darunter Personentransport, Geschäftsflüge, Lawinenkontrolle, Feuerbekämpfung, Überwachung, Rettungsdienste und natürlich als Freizeitfahrzeug für Heliskiing.

Niko Iordanov, bekannt für seine Leidenschaft für Höchstleistungen, sowohl am Boden als auch in der Luft, erklärte: „Unsere Kunden verdienen nur das Beste. Mit dem Helikopter-Lieferservice bieten wir nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch ein unvergleichliches Erlebnis.“

Die Flaschen des edlen Tropfens werden auf Wunsch mit funkelnden Swarovski-Steinen verziert – ein Signature-Merkmal von Iordanov Vodka. Dieser Service ist gegen einen angemessenen Aufpreis verfügbar und richtet sich an Kunden, die Wert auf Schnelligkeit und Exklusivität legen.

Aber es gibt noch mehr: Stammkunden erhalten die einmalige Gelegenheit, selbst eine Runde im Airbus H 125 mitzufliegen. „Es ist mehr als nur eine Lieferung. Es ist eine Erfahrung, die unsere Kunden so schnell nicht vergessen werden“, fügt Iordanov hinzu.

Der Heimatflughafen des Airbus H 125 ist in Egelsbach, einem Ort, der für seine Verbindung zur Welt der Luxusgüter und exklusiven Dienstleistungen bekannt ist. Der Helikopter, der bereits in den Alpen für spektakuläres Heliskiing eingesetzt wurde, ist ein Synonym für Abenteuer und Exklusivität.

Die Geschichte des Helikopters ist ebenso faszinierend wie die des Vodkas. Der Airbus H 125 hat sich in den verschneiten Gipfeln der Alpen einen Namen gemacht, indem er Skifahrer zu unberührten Hängen brachte – und jetzt bringt er den gleichen Nervenkitzel zu Vodka-Liebhabern im ganzen Land.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden nicht nur einen herausragenden Vodka, sondern auch ein unvergleichliches Liefererlebnis zu bieten“, schließt Niko Iordanov. Mit diesem Service setzt Iordanov Vodka neue Maßstäbe in der Welt der Premium-Spirituosen und unterstreicht seine Position als Innovator und Trendsetter.

Über Iordanov Vodka:

Iordanov Vodka ist bekannt für seine exquisiten, handgefertigten Vodkas, die auch mit Swarovski-Steinen verziert sind. Die Marke steht für Luxus, Qualität und einzigartige Kundenerlebnisse. 5-fach destilliert aus reinem Weizen heißt: „Wodka aus dem Luxussegment.“

Hinweis: Der Helikopter-Lieferservice unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen und Verfügbarkeiten. Landungen sind nur mit Genehmigung des jeweiligen Grundstück-Eigentümers möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Iordanov Vodka

Herr Niko Iordanov

Carl-Zeiss-Str. 47

55129 Mainz

Deutschland

fon ..: 069-20522

fax ..: 069-20521

web ..: http://www.iordanov.de

email : vodkaiordanov@gmx.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Sonitrade GmbH

Herr Niko Iordanov

Carl-Zeiss-Str. 47

55129 Mainz

fon ..: 069-20522

web ..: http://www.iordanov.de

email : ni@sonitrade.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.