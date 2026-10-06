Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe: AMPYR Distributed Energy setzt auf weiteres Wachstum

AMPYR Distributed Energy baut sein deutsches Führungsteam aus: Moritz Wickert ist seit dem 1. Oktober 2026 neuer Managing Director Deutschland.

Moritz Wickert wird Managing Director Deutschland und soll den Ausbau des PPA-Geschäfts vorantreiben

München, 5. Oktober 2026 – AMPYR Distributed Energy erhöht das Tempo im deutschen Markt. Das Unternehmen will mehrere hundert Millionen Euro in dezentrale Energielösungen für Industrie- und Gewerbekunden in Deutschland investieren. Eine zentrale Rolle beim weiteren Ausbau übernimmt Moritz Wickert, der seit dem 1. Oktober 2026 leitend das deutsche Geschäft von AMPYR verantwortet.

Deutschland als Wachstumsmarkt

Deutschland zählt für AMPYR zu den strategischen Wachstumsmärkten. Das Unternehmen ist seit rund einem Jahr im deutschen Markt aktiv, erste Projekte sind bereits in Betrieb. Im Mittelpunkt des weiteren Ausbaus stehen Onsite-Lösungen aus Photovoltaik und Batteriespeichern auf Basis langfristiger Power Purchase Agreements (PPAs). „Der deutsche PPA-Markt kommt in Bewegung“, sagt Moritz Wickert. „Immer mehr Unternehmen suchen langfristige, wirtschaftliche Lösungen für erneuerbare Energie am eigenen Standort. Genau dafür ist AMPYR aufgestellt.“ AMPYR finanziert, errichtet, besitzt und betreibt die Anlagen über die Laufzeit des PPA. Die Kunden beziehen den erzeugten Strom langfristig, ohne selbst investieren oder den Betrieb übernehmen zu müssen.

Für Wickert liegt darin erhebliches Potenzial für den deutschen Markt: „Viele Industrie- und Gewerbeunternehmen wollen ihre Energiekosten langfristig besser kalkulieren und ihre Versorgung stärker auf erneuerbare Energien umstellen. Gleichzeitig wollen oder können sie nicht selbst Millionenbeträge in Energieinfrastruktur investieren und diese über 20 oder 25 Jahre betreiben. Hinzu kommt, dass Betrieb und Instandhaltung solcher Anlagen zunehmend komplex sind. Entsprechend groß ist schon heute die Nachfrage nach verlässlichen Partnern, die über die gesamte Laufzeit die Projektverantwortung übernehmen. AMPYR schließt genau diese Lücke. Ich bin überzeugt, dass wir hier in Deutschland erst am Anfang dieser Entwicklung stehen.“

John Behan, CEO von AMPYR Distributed Energy, sieht in Wickerts Start einen entscheidenden Schritt für den weiteren Aufbau des deutschen Geschäfts: „Ich freue mich, dass Moritz Wickert unser deutsches Team in dieser wichtigen Phase mit seiner langjährigen Erfahrung verstärkt.“ Mit Blick auf die Entwicklung des deutschen Marktes führt Behan weiter aus: „Wir sehen, dass die Förderung über das EEG den Markt geprägt, zugleich aber das Potenzial für Onsite-PPAs teilweise verdeckt hat. Der schrittweise Rückgang der Förderung macht deshalb den Wandel hin zu marktgestützten Modellen erforderlich, bei denen Unternehmen direkt Verträge über vor Ort erzeugten erneuerbaren Strom abschließen. Dass dieser Wandel bereits in vollem Gange ist, zeigen die zahlreichen Ausschreibungen großer deutscher Unternehmen für Power Purchase Agreements.“

Kapital für weiteres Wachstum

AMPYR verfügt inzwischen über mehr als 250 MW vertraglich gesicherte Leistung an mehr als 200 Standorten in Europa. Diese Basis soll nun genutzt werden, um insbesondere das Geschäft in Deutschland deutlich auszubauen. Rückenwind erhält AMPYR dabei durch die im Juli gesicherte Finanzierung sowie den Einstieg des internationalen Infrastrukturinvestors Stonepeak im September. Die zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten schaffen auch Spielraum für weiteres Wachstum im deutschen Markt.

Wickert bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Photovoltaik-, Speicher- und Energiebranche mit. Zuletzt war er Geschäftsführer der GARBE Renewable Energy – GREEN GmbH und verantwortete dort den Aufbau und die Skalierung von Dach-PV- und Speicherlösungen für Gewerbeimmobilien. Zuvor war er in verschiedenen leitenden Funktionen entlang der Wertschöpfungskette erneuerbarer Energien tätig, von der Projektentwicklung und dem Bau bis zum Asset Management und langfristigen Betrieb.

Über AMPYR

AMPYR Distributed Energy (ADE) gehört zu den führenden Anbietern dezentraler Energielösungen in Europa. Das Unternehmen finanziert, errichtet, besitzt und betreibt in ganz Europa erneuerbare Energieanlagen direkt am Standort seiner Kunden.

Über langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) erhalten Unternehmen Zugang zu erneuerbarer Energie ohne Eigeninvestition. ADE übernimmt dabei die vollständige Verantwortung – von der Finanzierung über den Bau bis zum laufenden Betrieb. Das Ergebnis: planbare Energiekosten, größere Versorgungssicherheit und ein messbarer Beitrag zur der Klimaziele.

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