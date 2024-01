INSYS icom wählt CITIC Telecom CPC als Partner für Expansion nach Asien und China

Transformation des industriellen Internets der Dinge (IIoT)

Europäischer IIoT-Anbieter nutzt TrueCONNECT(TM) Premium-Unternehmenskonnektivität und SmartCLOUD(TM)-Cloud-Computing-Lösungen, um geschäftskritische globale Infrastruktur zu erweitern und neue Echtzeit-IIoT-Telemetriedienste einzuführen

CITIC Telecom International CPC Limited („CITIC Telecom CPC“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CITIC Telecom International Holdings Limited (SEHK: 1883), freut sich, bekannt zu geben, dass INSYS icom die CITIC Telecom CPC als handverlesenen Partner ausgewählt hat zur Unterstützung der Expansion in den asiatischen und chinesischen Markt. INSYS icom nutzt die hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von TrueCONNECT(TM) Private Ethernet, um die geografische Abdeckung seiner geschäftskritischen Konnektivitätsdienste zu erweitern, auch auf dem chinesischen Festland. INSYS icom setzt außerdem die SmartCLOUD(TM) Cloud-Computing-Plattform ein, um IIoT-Daten lokal zu schützen, und dies im Einklang mit strengen Anforderungen an die Datenhoheit.

Die sichere Kommunikation und Vernetzung von Daten in industriellen Anwendungen ist die Kernkompetenz von INSYS icom. Mit intelligenten und leistungsstarken Hardware- und Softwarelösungen (Managed Devices und Services) können Maschinen, Anlagen und andere Geräte aus der Ferne erreicht und ihre Betriebsdaten übermittelt werden. INSYS icom meistert mit ihrem Expertenwissen über dieses komplexe Themengebiet die fortschreitende Digitalisierung. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für industrielle Datenkommunikation und Vernetzung kontinuierlich weiterzuentwickeln und arbeitet täglich mit Leidenschaft daran, dies zu erreichen. Der führende Hersteller im Segment Energie und Wasserversorgung positioniert sich auch im Bereich Maschinenbau als Premiumpartner. Dabei ist Kundennähe in all ihren Ausprägungen das Fundament für das regional verwurzelte und weltoffene Unternehmen.

„Aus einer Vielzahl an Optionen haben wir uns letztendlich dafür entschieden, mit CITIC Telecom CPC eine Partnerschaft einzugehen aufgrund ihrer vielschichtigen Expertise“, so David Sukowatey, Produktmanager Managed Services bei INSYS icom. „Wir sind sehr beeindruckt von den umfangreichen Ressourcen und dem Wissen der Teams in entscheidenden technologischen und geschäftsbezogenen Bereichen. Wir profitieren nicht nur von den hervorragenden Netzwerk- und Cloud-Lösungen von CITIC Telecom CPC, sondern auch von den professionellen Mitarbeitern, die uns bei der Bewältigung verschiedener anderer komplexer technischer, geschäftlicher und gesetzlicher Herausforderungen unterstützen, insbesondere bei der Implementierung in verschiedenen Regionen.“

Expansion über Europa hinaus mit einem zuverlässigen Partner

Die Kunden von INSYS icom in der Fertigungsindustrie bauen und liefern Maschinen an Produktionsstätten ihrer eigenen Kunden weltweit. Um diesen IIoT-Maschinen die Kommunikation zu ermöglichen, hat INSYS icom ein schlüsselfertiges Kommunikationssystem entwickelt, das lokale Netzwerke (LAN), Mobilfunkkommunikation (unter Verwendung von SIM-Karten) und dedizierte VPN-Dienste kombiniert. Dies ermöglicht es den Kunden, ihre Maschinen überall einfach bereitzustellen und zu betreiben. Diese umfassende IIoT-Kommunikationslösung war auf dem europäischen Markt sehr erfolgreich und INSYS icom entschied sich, in den asiatischen Markt zu expandieren, um diese Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten. Die Expansion über Europa hinaus war für das Unternehmen ein weiterer Meilenstein, nicht nur in Bezug auf die breitere geografische Reichweite (einschließlich mobiler Konnektivität), sondern auch in Bezug auf die Fähigkeit, eine zuverlässige IIoT-Infrastruktur einzurichten, die globale Konnektivität unterstützt und komplexe globale und lokale Gesetze und Vorschriften berücksichtigt. Als ausgewählter Partner unterstützt CITIC Telecom CPC INSYS icom technisch und geschäftlich bei dieser Wachstumsinitiative.

Im technischen Bereich ermöglichen die führenden Unternehmenslösungen von CITIC Telecom CPC sowohl die Ausweitung der Konnektivität nach Asien (einschließlich des chinesischen Festlands), als auch die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen im jeweiligen Land. Konkret verbindet das hochleistungsfähige TrueCONNECT(TM) Premium (VPLS), der preisgekrönte, vollständig vernetzt und hochredundante Ethernet-basierte private Netzwerkdienst von CITIC Telecom CPC den europäischen Hauptsitz von INSYS icom mit verschiedenen IIoT-Geräten in anderen Regionen, einschließlich Asien und dem chinesischen Festland. IIoT-Anwendungen werden in unternehmenskritischen Umgebungen eingesetzt und erfordern robuste Netzwerke mit hoher Verfügbarkeit und geringer Latenz.

Die hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von TrueCONNECT(TM) Premium bilden die Grundlage für diese wichtige Konnektivität und ermöglichen es INSYS icom, ein neues Angebot seiner icom Connectivity Suite einzuführen. Diese ermöglicht es Kunden, Maschinen von überall aus zu konfigurieren und weltweit einzusetzen, um eine noch höhere Produktivität und Kosteneffizienz zu erzielen. Neue 7x24x365-Notfall-Support-Hotline-Services wurden ebenfalls eingeführt und erneut durch die hohe Zuverlässigkeit von TrueCONNECT(TM) Premium unterstützt.

Zusätzlich nutzt INSYS icom die Flexibilität und Agilität der SmartCLOUD(TM)-Cloud-Computing-Plattform, um Daten in der Nähe der eingesetzten IIoT-Geräte zu sammeln und zu speichern. Dies gewährleistet einen schnellen Zugriff und eine verbesserte Serviceproduktivität und entspricht gleichzeitig lokalen Anforderungen wie der DSGVO und der China MLPS 2.0, die Spezifikationen zur Datenhoheit vorschreibt.

Mit jahrzehntelanger umfassender technischer und geschäftlicher Erfahrung erstreckt sich die Kompetenz von CITIC Telecom CPC über mehrere Bereiche, darunter Technologie, Wirtschaft, Regierung, Kultur und Geografie. Durch diese Partnerschaft nutzt INSYS icom das florierenden technologische und geschäftliche Ökosystem von CITIC Telecom CPC, einschließlich umfangreicher lokaler Ressourcen in Asien und China, um eine komplexe technische und regulatorische Landschaft sowie nahezu jede Herausforderung zu meistern.

„Wir sind bestrebt, ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen und Ressourcen bereitzustellen, um INSYS icom bei ihren Bestrebungen erfolgreich zu unterstützen“, so Jacky Kwok, Chief Commercial Officer, CITIC Telecom CPC. „Wir nehmen unsere Serviceverpflichtung sehr ernst. Das Team hat ein umfangreiches Wissensfundament, Erfahrung und andere Ressourcen aufgebaut, um in vielfältiger Weise zu unterstützen.“

Dank der Dienstleistungen und Expertise von CITIC Telecom CPC entwickelt INSYS icom nun weitere neue Anwendungen und erweitert die Funktionalität für Kunden in bestehenden Märkten und neuen Regionen. Beide Unternehmen zeigen eine starke Resonanz mit einer Unternehmenskultur der kontinuierlichen Innovation und dem Bekenntnis zur Qualität, mit dem Ziel, technische Potenziale in realen positiven Nutzen für Kunden umzuwandeln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CITIC Telecom CPC Netherlands B.V.

Frau Jaanika Käärst

Van Heuven Goedhartlaan 937, 2nd f

1181 LD Amstelveen

Niederlande

fon ..: (+372) 5345 4442

web ..: https://www.citictel-cpc.com

email : jaanika.kaarst@citictel-cpc.com

Über CITIC Telecom CPC:

Wir sind CITIC Telecom International CPC Limited („CITIC Telecom CPC“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CITIC Telecom International Holdings Limited (SEHK: 1883). Wir bedienen multinationale Unternehmen weltweit, indem wir ihre spezifischen IKT-Anforderungen mit hoch skalierbaren, maßgeschneiderten Lösungen erfüllen. Unsere Flaggschiff-Technologie-Suiten umfassen TrueCONNECT(TM)-Lösungen für private Netzwerke, TrustCSI(TM)-Informationssicherheitslösungen, DataHOUSE(TM)-Cloud-Rechenzentrumslösungen und SmartCLOUD(TM)-Cloud-Computing-Lösungen.

Unter dem Motto „Innovation hört nie auf“ setzen wir innovative Technologien, wie KI, AR, Big Data, IoT und andere hochmoderne neue Technologien ein, um technisches Potenzial in Geschäftswert für unsere Kunden umzuwandeln. Als Partner für die digitale Transformation von Unternehmen sind wir bestrebt, unseren Kunden dabei zu helfen, durch Digitalisierung branchenführende Positionen, hohe Agilität und Kosteneffizienz zu erreichen.

Mit unseren globalen Fähigkeiten und lokalen Ressourcen bieten wir unseren Kunden IKT-Lösungen von höchster Qualität aus einer Hand. Unsere weltweite Präsenz in fast 160 Ländern und Regionen, darunter Asien, Europa, Amerika, Afrika, dem Nahen Osten und Zentralasien, ermöglicht es uns, unsere globalen Netzwerkressourcen über 170 Points of Presence (POPs), über 60 SDWAN-Gateways, 21 Cloud-Dienstzentren, über 30 Rechenzentren und drei dedizierte 24×7 Security Operations Center (SOCs) zu verbinden. Wir sind zertifiziert nach einer Reihe internationaler Standards wie SD-WAN Ready, ISO 9001, 14001, 20000, 27001 und 27017, um sicherzustellen, dass unsere Dienste den internationalen Standards und Anforderungen von Unternehmen entsprechen. Durch unser globales Vorhandensein und umfassendes Branchen-Know-how bieten wir professionelle Dienstleistungen und liefern höchste Kundenerfahrungen und Best Practices. So werden wir zu einem führenden integrierten intelligenten IKT-Dienstleister für Unternehmenskunden.

