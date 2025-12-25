Insel Elba Tauchen, Exlusiver Tauchgang mit Spiro Sub Diving auf Elba, Italien

Ein einzigartiger Tauchgang auf der Insel Elba/Italien: freier Abstieg im Blauwasser, auf über 40 meter Tiefe. Der Rückweg so wie es sein soll ansteigend über ein wunderschönes Riff mit Gorgonien.

Für Spezialisten, der Flügel:

Am Punta di Fetovaia gibt es neben den Roten Gorgonien und Barrakudaschwärmen noch ein Schmanckerl für sehr erfahrende Taucher: Wenige Meter vor dem eigentlichen Riff und dem Gorgonienfeld im Sand, auf 40+ liegt ein Teilstück eines Flügels von einer Tante Ju. Der Flügel wurde vom eigentlichen Flugzeugwrack von einem Scheppnetzfischer dort abgeladen. Wo das eigentliche Wrack liegt weiss keiner so genau, vermutlich irgendwo tief vor Chiessi. Der Tauchgang: Ein freier Abstieg im Blauwasser. Ihr springt von der Marianna ins Wasser und lasst euch auf über 40 Meter frei zum Flögel fallen. Nur wenig Nullzeit bleibt, aber das Tauchprofil ist ideal, senkrecht runter und dann langsam ansteigend über das Gorgonienfeld und Seegrasswiese zum Austauchen zur der Ecke des Tauchplatzes wo es im Bereich des Felshangs genug zu sehen gibt, damit der Sicherheitsstop nicht langweilig wird. Für die weniger erfahrenen Taucher ist das Gorgonienfeld bzw ein Easytauchgang vom flachen Ankerplatz von der Ecke aus auch ein sehr schönes Erlebnis: Zackenbarsche, Schwärme von Goldstriemen, weisse und gelbe Gorgonien sowie viele Kleinigkeiten im Makrobereich runden den Tauchgang ab.

Bilder und Tauchplatzkarte vom Punta di Fetovaia

Allgemeines:

Wir sind seit über 50 Jahren ihr Ansprechpartner in Sachen Tauchen in Marina di Campo und bieten euch alles was eine gute Tauchschule im Mittelmeer überhaupt bieten kann: bequemes Tauchen, ohne Schlepperei vom Tauchschiff Marianna aus, mit Kompressor an Bord. Tauchen für jeden Level, egal ob selbstständiges Tauchen oder begleitet durch unsere Guides. Tauchausbildung, Tauchkurse und Schnuppertauchen führen unsere erfahrenen Tauchlehrer nach Padi und CMAS Richtlinien durch. Unsere Tauchplötze sind für jeden Ausbildungsstand geeignet.

Tauchausfahrten ins Naturschutzgebiet Pianosa führen wir mit persönlicher Begleitung der Tauchgänge in Gruppen von bis zu 6 Tauchern durch. Die Fahrten finden bei mind. 8 Tauchern statt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SPIRO SUB DIVING ELBA

Herr Volker Kammerer

via della Foce 27

Marina di 57034

Italien

fon ..: 00393382689379

web ..: https://www.spirosub.isoladelba.it

email : spirosub-volki@elbalink.it

SPIRO SUB DIVING – ELBA – PADI Dive Center Elba- Italien

Elba – Ein Tauchparadies im Mittelmeerraum

Die Insel Elba bietet Tauchern aller Niveaus all das, was man sich im Mittelmeer und im Salzwasser wünschen kann. Auch für Familienurlaube ist Elba die erste Adresse für Taucher, weil sich für jeden etwas bietet.

Unsere erstklassige Lage:

Die Tauchbasis liegt nur 150 Meter vom herrlichen Sandstrand von Marina di Campo entfernt. In nächster Nähe liegen drei Campingplätze verschiedene Appartementanlagen und fünf Restaurant/ Bars. Tauchen Insel Elba

Unser Tauchboot

Die MARIANNA ist ein hochseetüchtiges Holzschiff und ist für das Tauchen Insel Elba Mittelmeer hervorragend geeignet. Der Rumpf von 12m Länge wurde 1979 in La Spezia als Fischerboot gebaut. Diese Boote sind ganz spezifisch für das Mittelmeer und für jedes Wetter gebaut worden und das Tauchen Insel Elba.

Wir betreiben nun die Tauschule seit 2004 und können somit auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen, welche unsern Gästen zugute kommt

Tauchlehrer – Guides

Unsere Tauchlehrer und Guides sind Experten mit grosser Erfahrung, egal ob beim Guiden oder beim Unterrichten von Tauchkursen.

Wo wir sind

Unsere Tauchschule SPIRO SUB DIVING – ELBA besteht seit 1974 hier in Marina di Campo. Sie ist im westlichen Teil der Insel Elba, wenn man die Nord-Süd Achse Procchio – Marina di Campo betrachtet, die einzige deutsche, deutschsprachige Tauchbasis in dieser Region.

Unsere Gäste kommen aus ganz Europa: Niederlande, Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien…… Wir betreuen unsere Gäste in deutscher englischer und italienscher Sprache.

