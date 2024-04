Innovatives PR-Online-Training für EPUs und KMUs im Lifestyle- und Designsektor

Claire Fahnenstich präsentiert „Alles CLAIRE PR“, das speziell für EPUs und KMUs im Designsektor konzipierte Online-Training zur autonomen PR-Arbeit.

Digitale Transformation und stetige Veränderungen im Marketing fordern von kleinen und mittelständischen Unternehmen besonders viel. Claire Fahnenstich, erfahrene PR- und Marketingexpertin, präsentiert ihr neues Online-Training „Alles CLAIRE PR“. Entwickelt für EPUs und KMUs im Lifestyle- und Designsektor, bietet dieses Programm eine kosteneffiziente Lösung, um PR-Arbeit intern und ohne teure Agenturen zu meistern.

In einer Zeit, in der Medienpräsenz entscheidend ist, rüstet „Alles CLAIRE PR“ Sie mit dem nötigen Wissen und Werkzeugen aus, um Ihre PR autonom zu führen. Das achtwöchige Training umfasst drei zentrale Module:

* Die Macht der PR und Medienselektion: Erarbeiten Sie ein tiefgreifendes Verständnis der PR und lernen Sie, effektive Medien auszuwählen.

* Die digitale Pressemappe: Erstellen Sie mit Unterstützung von ChatGPT eine digitale Mappe, die Ihre Marke perfekt präsentiert.

* Medienkontakte: Erfahren Sie die besten Praktiken im Umgang mit Journalisten und den Aufbau dauerhafter Medienbeziehungen.

Zusätzlich profitieren Sie von individuellem Feedback und persönlicher Betreuung durch Claire Fahnenstich sowie regelmäßigen Check-Ins.

Claire Fahnenstichs Expertise

Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in Agenturen und Unternehmen, unter anderem bei Roche Bobois und Edenred, weiß Claire Fahnenstich, wie grundlegend wichtig PR für den Aufbau von starken Marken ist.

_“Viele kleine Unternehmen haben nicht die finanziellen Mittel eine PR-Agentur zu beauftragen. Für den Aufbau einer Love Brand ist PR allerdings essenziell. Eine Medienberichterstattung ist wie ein Qualitätssiegel. Mein Ziel ist es, dass Unternehmen lernen, ihre PR selbst in die Hand zu nehmen, um Zeit, Geld und Nerven zu sparen und das Know-How ins Haus bringen“_, erklärt Fahnenstich.

Erzielen Sie überzeugende Ergebnisse

* Entwicklung einer fesselnden Unternehmensstory, die KundInnen anzieht und bindet.

* Schaffung einer einzigartigen Markenstimme und Wording-Richtlinien.

* Erstellung einer digitalen Pressemappe, die die Marke optimal präsentiert.

* Verfassen wirkungsvoller Pressemitteilungen mit Unterstützung von ChatGPT.

* Gezielte Ansprache der Top-Wunschmedien.

Teilnehmerstimmen: _“Die knackigen Video-Anleitungen und sofort anwendbaren Download-Materialien haben mein Selbstvertrauen im Umgang mit Medien und Journalisten signifikant gestärkt. Besonders die Kunst, präzise Prompts für ChatGPT zu formulieren, hat meine Arbeit bereichert und neue Perspektiven eröffnet. Ich kann dieses Training jedem empfehlen, der seine PR auf das nächste Level bringen möchte.“_

Sonderangebot bis 30. April: 790 Euro für umfassendes, betreutes Online-Training

Investieren Sie in Ihre Sichtbarkeit und melden Sie sich jetzt an, um unabhängig Ihre PR-Ziele zu erreichen. Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie claire-fahnenstich.eu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Claire Fahnenstich

Claire Fahnenstich

Josefsgasse 5/26

1080 Wien

Österreich

fon ..: 06505227884

web ..: https://claire-fahnenstich.eu/

email : claire@claire-fahnenstich.eu

Mag. Claire Fahnenstich ist Unternehmens- und Public-Relations-Beraterin und Expertin für Marketing und Branding mit jahrzehntelanger, branchenübergreifender Erfahrung in Agenturen, NGOs, und im B2B/B2C-Segment. Sie hat unter anderem das PR-Management für Roche Bobois in Belgien, Deutschland und den Niederlanden geleitet und bei Edenred an Marketing, PR und Rebranding gearbeitet. Sie bietet umfassende Beratung, Betreuung und Trainings an, um Marken mit einer starken Markenstimme und der Hilfe von Storytelling und PR zu Love Brands zu entwickeln.

