Innovative Türschilder: Neue Maßstäbe

Innovative Türschilder setzen neue Maßstäbe in der Beschilderung von Büro- und Geschäftsräumen. Verschiedene Materialien und einfache Bedienung liegen im Trend.

Mit dem neuesten Angebot an Türschildern zur Selbstbeschriftung bieten sich unzählige Möglichkeiten, individuelle und flexible Beschriftungslösungen zu realisieren, weiß man beim Experten für Türschilder und Büroschilder, bei Schilder Systeme. Die Schilder, erhältlich in einer Vielzahl von Materialien wie Edelstahl, leichtem Aluminium und ökologischem Holz, ermöglichen es, Büroschilder nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Durch die Verwendung von auswechselbaren Papiereinlagen, die einfach ausgedruckt und ausgetauscht werden können, lassen sich Informationen aktuell halten – ideal für Umgebungen, in denen sich Namen oder Positionen häufig ändern.

Das Beschilderungssystem FORMO.b1 überzeugt zum Beispiel durch seinen schmalen, umlaufenden Rahmen aus Aluminium in den Farben Silber, Weiß und Schwarz. Es bietet eine robuste Lösung für Tür- und Infoschilder, die einfach aktualisiert werden können. Die FORMO.b1 DIREKT Linie erweitert das Sortiment von Schilder Systeme um direkt beschriftbare Schildplatten für eine Vielzahl von Anwendungen, von WC Piktogrammen bis hin zu Rettungs- und Brandschutzzeichen.

Ein Highlight im Bereich der Büroschilder stellt das NIRO.clic Türschild aus fein geschliffenem Edelstahl dar. Es kombiniert elegantes Design mit Funktionalität und Langlebigkeit. Ergänzend dazu bietet das ÖKO-Leitsystem WOOD eine perfekte Symbiose aus Ästhetik und Nachhaltigkeit. Für eine durchgängig barrierefreie Zugänglichkeit sorgen Türschilder mit taktiler Beschriftung. Diese ermöglichen es, Raumkennzeichnungen schnell zu ertasten und bieten somit eine wichtige Orientierungshilfe für sehbeeinträchtigte Personen.

Die Gestaltung der Schilder wird durch die Verwendung einer Gratissoftware vereinfacht, somit steht einer individuellen und gleichzeitig professionellen Beschilderung nichts im Wege. Die neuesten Entwicklungen im Bereich der Türschilder zeigen, dass Funktionalität, Design und Barrierefreiheit Hand in Hand gehen können, um moderne Arbeits- und Lebensräume effizient und ästhetisch zu gestalten. Mehr dazu gibt es gleich hier: www.schilder-systeme.com.

