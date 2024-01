Innovative Schiebetüren für Möbel und Raumgestaltung

Einfachheit, Stil und Effizienz, das sind die Eckdaten, wenn es um die Schiebetürsysteme von Häfele geht. Dieses System verbindet elegantes Design mit leiser Funktionalität.

Häfele, ein Name, der für Innovation steht, hat 2021 eine neue Ära in der Welt der Schiebetüren eingeläutet. Das selbst entwickelte und produzierte Slido Schiebetürsystem revolutioniert den Markt. Es umfasst eine breite Palette an Schiebebeschlägen für Türen aus Holz, Glas oder mit Aluminiumrahmen. Hochentwickelte Dämpfungssystemen, präzise Führungen und elektrische Antriebe ermöglichen es, die Schiebetürsysteme in den verschiedensten Bereichen einzusetzen. Vor allem in der Möbelproduktion wird das Slido Schiebetürsystem von Profis gerne eingesetzt, denn die Qualität und Langlebigkeit der Häfele Erfindung sprechen für sich.

Als Spezialist für Türbeschläge, Schließsysteme und Schiebetürsysteme genießt Häfele großes Ansehen bei Fachleuten. Architekten, Tischler und Planer schätzen das breite Sortiment des 1923 in der Schweiz gegründeten Familienunternehmens, das heute über 8.000 Mitarbeiter zählt und in 150 Länder liefert, mit 52 globalen Vertriebsniederlassungen.

Die neueste Generation der Schiebetürsysteme von Häfele erfreut sich weltweiter Beliebtheit und wird bereits von zahlreichen Möbelherstellern verwendet. Der modulare Aufbau der Systeme bietet Kunden erhebliche Vorteile. Sie sind komplett anpassbar und ermöglichen große Flexibilität in der Planung, von Qualitätsstufen bis hin zu Materialien und Zubehör. Ein innovatives Dämpfungssystem sorgt für ein sicheres und sanftes Schließen der Türen, was das System futuristisch, fast lautlos und äußerst zuverlässig macht.

Für Profis besonders interessant ist der Systembaukasten von Häfele, der standardisierte Fertigungen und schnelle, sichere Montagen ermöglicht – ein entscheidender Vorteil für die Möbelindustrie des 21. Jahrhunderts. Informationen zum neuen System und Bestellmöglichkeiten finden sich auf der Unternehmenswebsite: www.haefele.at.

Häfele ist ein international tätiges Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme. Kunden aus der Möbelindustrie, aus Handel und Handwerk sowie Architekten, Planer und Bauherren setzen auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Häfele.

Bei Häfele bekommen Kunden eine große Auswahl an Zierbeschlägen, Möbelgriffen und Möbelknöpfen aller Art und können aus einem reichen Sortiment Möbelzubehör aller Art auswählen, vom Garderobenhaken bis zu Griffen für Glastüren. Auf der Website www.haefele.at können alle Produkte rasch und sicher bestellt werden.

