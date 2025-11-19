Innovative Laserverfahren revolutionieren die ästhetische Medizin

S-thetic setzt auf modernste Lasertechnologien für präzise und schonende Behandlungen

Düsseldorf: Moderne Lasertechnologie verändert die ästhetische Medizin grundlegend. Immer mehr Haut- und Körperbehandlungen, die früher chirurgische Eingriffe erforderten, lassen sich heute minimalinvasiv, präzise und nahezu schmerzfrei durchführen. Die S-thetic Klinikgruppe investiert kontinuierlich in neue Hochleistungslaser, um Patientinnen und Patienten besonders effektive und schonende Verfahren anbieten zu können.

Laser finden heute in fast allen Bereichen der Ästhetik Anwendung – von der Hautverjüngung über Narbenkorrekturen bis hin zu dauerhafter Haarentfernung, Tattooentfernung oder Körperformung. Dank neuer Lasergenerationen werden Energieabgabe, Eindringtiefe und Hautschonung immer präziser steuerbar. Das Ergebnis: kürzere Behandlungssitzungen, schnellere Regeneration und sichtbar verbesserte Resultate.

„Die Lasermedizin hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht“, sagt Dr. med. Afschin Fatemi, Gründer der S-thetic Gruppe. „Wir setzen ausschließlich Technologien ein, die wissenschaftlich belegt, hautschonend und hochpräzise arbeiten. Viele unserer Patientinnen und Patienten profitieren davon, dass sich heute zahlreiche Behandlungen ohne OP durchführen lassen – sicher, effektiv und mit minimalen Ausfallzeiten.“

Zu den innovativen Technologien, die S-thetic deutschlandweit einsetzt, gehören:

Fraktionierte Laser zur Glättung von Falten, Narben und Pigmentflecken

Hochleistungs-Laser für dauerhafte Haarentfernung mit optimierter Hautkühlung

Modernste Tattoo-Laser für hautschonende Pigmentzertrümmerung

Gefäßlaser zur Behandlung von Couperose, Besenreisern und Rötungen

Laser zur Hautverjüngung und Porenverfeinerung ohne operative Eingriffe

Spezialisierte Geräte für präzise, sanfte Hautstraffung und Kollagenaufbau

Viele Patienten schätzen die Kombination aus sofort sichtbaren Ergebnissen und hoher Sicherheit. Durch exakte Energieabgabe lassen sich umliegende Hautschichten schonen, während das behandelte Gewebe gezielt stimuliert oder abgetragen wird. Neue Kühlsysteme reduzieren die Belastung der Haut zusätzlich und machen die Verfahren noch angenehmer.

„Die Nachfrage nach nichtoperativen Laserbehandlungen steigt kontinuierlich“, erklärt Dr. Fatemi. „Unsere Patientinnen und Patienten wünschen sich natürliche Ergebnisse ohne lange Ausfallzeit. Mit den richtigen Lasersystemen können wir genau das bieten.“

Interessierte können sich auf www.s-thetic.de über moderne Laserbehandlungen informieren oder ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.

S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und zählt heute zu den führenden privaten Anbietern für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum. Neben klassischer Schönheitschirurgie bietet S-thetic an über 15 Standorten auch spezialisierte medizinische Behandlungen – unter anderem im Bereich der Lipödem-Therapie. Das Unternehmen verbindet moderne Technik mit fundiertem Fachwissen und legt besonderen Wert auf eine individuelle, einfühlsame Betreuung. In den Lipödem-Zentren stehen dafür sowohl operative Expertise als auch langjährige Erfahrung in der Begleitung betroffener Frauen zur Verfügung.



