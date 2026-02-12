Innovative Gewürzdosen und -streuer von ADV PAX Lutec: Qualität trifft Funktionalität für Profis und Genießer

Gewürzdosen & Gewürzstreuer von ADV PAX Lutec: Hochwertige Lösungen für Gastronomie, Hotellerie, Handel und anspruchsvolle Endverbraucher – robust, vielseitig, preisattraktiv.

Mit den Gewürzdosen und Gewürzstreuern von ADV PAX Lutec setzt der deutsche Verpackungsspezialist neue Maßstäbe in Sachen Funktionalität, Vielfalt und Qualität – sowohl für den professionellen Einsatz in Hotel, Gastronomie, Systemgastronomie und Catering als auch für Endverbraucher, die Anspruch auf langlebige und stilvolle Küchenaccessoires legen. Gleichzeitig bietet das Sortiment attraktive Lösungen für Einzelhändler und Reseller, die ihren Kunden hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Konditionen anbieten möchten.

Im umfangreichen Sortiment finden sich Gewürzdosen in unterschiedlichen Größen, Formen und Ausführungen – von klassischen runden Stülpdeckeldosen über elegante Dosen mit Sichtfenster bis hin zu speziell konzipierten Streuern mit 1-, 6- oder 13-Loch-Streuaufsätzen. Alle Dosen und Streuer werden aus robustem Weißblech gefertigt und erfüllen die strengen europäischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Für die professionelle Gastronomie sind diese Produkte ideale Helfer im täglichen Einsatz: Ob in der Großküche, im Restaurant, im Catering oder im Hotelzimmer – die ADV-Lösungen sind langlebig, leicht zu handhaben und sorgen für gleichmäßige und hygienische Würzung. Besonders in stark frequentierten Bereichen überzeugen die Materialien durch hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit, was den täglichen Betrieb erleichtert und Ausfallzeiten reduziert.

Ein besonderer Pluspunkt für Hoteliers und Gastronomen ist die Vielfalt an Designs und Funktionalitäten: Gewürzdosen mit Sichtfenstern erleichtern die Identifikation der Inhalte, während unterschiedliche Streuer-Varianten die Dosierung je nach Gewürzart optimal unterstützen. Diese Variantenvielfalt macht die ADV-Produkte nicht nur praktisch, sondern auch präsentationsstark – ein Vorteil bei der Tischdekoration oder im Verkaufsregal.

Auch smarte Endverbraucher kommen auf ihre Kosten: Die Gewürzstreuer und -dosenverbinden hohe Alltagstauglichkeit mit ansprechendem Design und langlebiger Qualität. Ob Hobbykoch oder passionierter Feinschmecker – mit diesen praktischen Gefäßen lässt sich jede Gewürzsammlung übersichtlich organisieren und aromafrisch aufbewahren. Die robuste Metallausführung sieht nicht nur gut aus, sondern gewährleistet auch eine langanhaltende Nutzung.

Für Einzelhändler und Reseller bietet ADV PAX Lutec ein umfangreiches Sortiment mit attraktiven Konditionen und einem breiten Lagerprogramm. Die Produkte eignen sich perfekt zur Weitergabe an Endkunden, sei es im stationären Handel, im Gewürz- und Küchenfachgeschäft oder im Online-Shop. Dank eines gut strukturierten Sofortlieferprogramms sind viele Artikel direkt verfügbar – ein klarer Vorteil für Handelsbetriebe, die Flexibilität und Planungssicherheit schätzen.

Darüber hinaus bietet ADV PAX Lutec auf Anfrage individuelle Sonderlösungen: Angepasst an Kundenwünsche können Gewürzdosen und -streuer mit eigenem Design oder Logo produziert werden – ideal für Eigenmarken, Promotion-Aktionen oder exklusive Produktlinien. Diese Personalisierungsoption eröffnet Händlern zusätzliche Verkaufsimpulse und stärkt die Markenbindung.

Mit ihrem breiten Sortiment aus hochwertigen Gewürzdosen und Streuern kombiniert ADV PAX Lutec kundenorientierte Funktionalität, ansprechende Ästhetik und wirtschaftliche Vorteile – ein überzeugendes Angebot für Profis, Genussmenschen und Händler gleichermaßen.

Eine kleine Auswahl an Gewürzdosen und Gewürzstreuern bei ADV PAX

Alle Gewürzstreuer finden Sie unter https://www.adv-dosenshop.com/themen/gewuerzstreuer.html

Alle Gewürzdosen finden Sie unter https://www.adv-dosenshop.com/themen/gewurzdosen.html

Individuelle Anfragen willkommen – wir beraten Sie gern! Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@adv-pax.de oder rufen uns an unter 0049 7123 38007 0.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADV PAX Lutec GmbH

Herr da Agency

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

fon ..: +49(0)7123/38007-0

fax ..: +49(0)7123/38007-50

web ..: https://www.adv-dosenshop.com/

email : info@adv-pax.de

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Postfach 620263

50695 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de

email : info@da-agency.de

