Innovative Bauplanung für ein frisches Raumklima

Während ältere Häuser oft mit Zugluft und unzureichender Isolierung kämpfen, ist man bei Neubauten oft mit dem gegenteiligen Problem konfrontiert: Zu wenig Durchlüftung. Der Experte bringt Abhilfe.

Der Charme eines alten Hauses ist unbestreitbar, doch die mangelnde Isolierung und die damit einhergehenden Heizkosten können zu einer Herausforderung werden. Im Gegensatz dazu sind Neubauten in vielerlei Hinsicht vorteilhaft: Gut isolierte Wände, dichte Fenster und energieeffiziente Heizsysteme. Jedoch können genau diese Vorzüge problematisch werden, wenn der Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich nicht angemessen gewährleistet wird.

Früher ermöglichten undichte Fenster und mangelnde Dämmung in alten Häusern eine natürliche Luftzirkulation zwischen Innen- und Außenraum. Diese Eigenschaft ist bei modernen Neubauten nicht mehr vorhanden. Die Lösung für dieses Problem sind professionelle Lüftungssysteme und Lüftungsgeräte.

Wohnlüftungssysteme sind darauf ausgelegt, einen effizienten Luftaustausch zwischen den Räumen und der Außenwelt zu gewährleisten. Diese Lüftungssysteme werden von Experten empfohlen, um zu trockene wie auch zu feuchte Luft in Räumen zu verhindern und so auch der Schimmelbildung keine Chance zu geben. Bei LIMOT, dem Spezialisten in Sachen Lüfter, kann man dazu alle notwendigen Informationen liefern.

LIMOT, mit Sitz in Leonding, Österreich, verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Lüftungsgeräten und -systemen. Das Unternehmen hat sich auf das Qualitäts-Einrohr-Lüftungssystem LIMODOR spezialisiert und bietet eine breite Palette von Lösungen für verschiedene Anforderungen der Wohnungslüftung.

Für Interessierte stehen kompetente Mitarbeiter zur Verfügung, um weitere Informationen zu den Angeboten und Lösungen von LIMOT zu erhalten. Eine professionelle Lüftungslösung kann nicht nur die Lebensqualität in modernen Gebäuden steigern, sondern auch dazu beitragen, die Energieeffizienz zu verbessern und das Raumklima zu optimieren: www.limodor.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LIMODOR Lüftungstechnik GmbH & Co KG

Herr Rudolf Haase

Paschinger Straße 56

4060 LEONDING Postfach 66

Österreich

fon ..: +43 57556-0

fax ..: +43 575566-3

web ..: http://www.limodor.com

email : office@limodor.com

Wir sind IHR Lüftungsgeräte Hersteller und bieten alles, was das Lüftungsherz begehrt.

LIMODOR bietet eine große Bandbreite an Systemlösungen und einfachen Komponenten für alle Anforderungen im Bereich der Wohnungslüftung. Die Qualität von Limodor schlägt sich beispielsweise in der Limodor Einrohrlüftung nieder, ein Powerhouse mit platzsparendem Einbau und hoher Leistungsfähigkeit. Zudem lässt sich die gesamte Wohnraumlüftung zentral oder dezentral umsetzen.

Unsere effizienten und kostensparenden Systeme entlüften im Sommer und erhalten zusätzlich Wärme im Winter. Durch den Einsatz einer Wärmepumpe von Limodor lässt sich die Wärme der Abluft für die Warmwasseraufbereitung nachhaltig und kostensparend verwenden. All das und noch viel mehr finden Sie bei Ihrem Hersteller für Lüftungsgeräte und Hersteller für Entlüftungsgeräte.

Pressekontakt:

LIMODOR Lüftungstechnik GmbH & Co KG

Herr Rudolf Haase

Paschinger Straße 56

4060 LEONDING Postfach 66

fon ..: +43 57556-0

web ..: http://www.limodor.com

email : presse@romanahasenoehrl.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.