Innovations-Champion 2024 – noax Technologies zählt zu den TOP 100

Ausgezeichnete Innovationskraft: noax setzt sich beim unabhängigen Innovationswettbewerb Top 100 durch.

noax Technologies überzeugt mit ausgezeichneter Innovationskraft und hat dafür soeben das TOP 100-Siegel 2024 erhalten. Beim bekannten, unabhängigen Innovationswettbewerb Top 100 werden jährlich besonders innovative mittelständische Unternehmen prämiert. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wird noax bei der Preisverleihung am 28. Juni in Weimar im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit persönlich zu diesem Erfolg gratulieren.

In einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren wird bei diesem wichtigsten Innovationswettbewerb des Mittelstands die Innovationskraft aller Teilnehmer anhand von mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien geprüft. Die zentrale Fragestellung lautet: „Sind die Unternehmen in der Lage, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Prozesse und neue Geschäftsmodelle zu schaffen? Und sind diese Leistungen nur Zufälle oder aber das Ergebnis eines strukturierten und zielgerichteten Vorgehens? Dafür muss bei den Themen Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg alles stimmen.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung“, so Verena Schechner, Vorstand der noax Technologies AG. „Das Siegel bestätigt uns in unserer zukunftsweisenden und nachhaltigen Ausrichtung – wir sind mit unseren robusten IT-Hardware-Lösungen und unserer innovativen Eigenentwicklung seit mehr als 25 Jahren ein zuverlässiger Partner produzierender Unternehmen. Um bei Technologie-Trends immer auf dem Laufenden zu sein, stimmen wir uns eng mit Lieferanten und Kunden ab und stellen unsere Produkte immer wieder auf den Prüfstand. Unser erklärtes Ziel: Kontinuierlich noch besser zu werden – und durch innovative Ideen echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.“

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 26 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner.



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

noax Technologies AG

Frau Verena Schechner

Am Forst 6

85560 Ebersberg

Deutschland

fon ..: 08092-85 36-0

web ..: https://www.noax.com/de/

email : info@noax.com

Die noax Technologies AG zählt zu den führenden Anbietern für qualitativ hochwertige, robuste und zuverlässige Industrie-PCs. Niedriger Stromverbrauch, sparsamer Umgang mit Rohstoffen, Langlebigkeit, Abfallvermeidung und der weitgehende Einsatz von wiederverwertbaren Materialien machen Industriehardware von noax zu einer Investition, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch in die Zukunft weist.

Das Unternehmen kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Eigenentwicklung und -produktion von komplett geschlossenen Systemen verweisen. Darüber hinaus bietet noax seinen Kunden ein umfassendes Dienstleistungsspektrum, das von der Beratung, dem Vertrieb sowie dem Service und Support reicht. noax Industrie-PCs sind weltweit in den rauesten Industrie-Umgebungen bei namhaften Unternehmen z.B. in der Automobil-, Logistik-, Lebensmittel- und Chemiebranche im Einsatz. Hierbei beweisen die speziell für die Industrie entwickelten Computer täglich ihre Beständigkeit gegenüber Hitze, Kälte, Nässe, Staub, Vibrationen oder Schock.

Pressekontakt:

Die Marketingarchitekten

Frau Barbara Maurer

Fasanenstraße 22

85591 Vaterstetten

fon ..: 08106-9292326

email : noax@diemarketingarchitekten.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.