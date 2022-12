Das Team der „Sportalmmm“ in Zauchensee präsentiert Neuigkeiten der ganz besonderen Art. Im Top Hotel in Zauchensee kann man bald über die Zukunft der Arbeit diskutieren.

Impulse von Keynote-Speakern, inspirierende Master-Mind-Hikes inmitten herrlicher Gipfel und grüner Almwiesen, Co-Coaching und Philosophieren: So lautet das neue Programm der „Sportalmmm“, das kürzlich präsentiert wurde. Unter dem Titel „Zauchensee Summits“ wird 2023 im Top Hotel in Zauchensee weit mehr als einfach nur Urlaub gemacht.

„Das besondere Setting abseits klassischer Seminare und Tagungen ist es, das uns auszeichnet. Unser Hotel liegt auf 1.400m Seehöhe, die Kraft der Berge und die Faszination Wasser, das sind genau die Dinge, die den Gedanken Flügel verleihen und höchstes Potential entfalten helfen“, erzählt Hotelchef Roland Dolschek.

Maximal 35 Teilnehmer*innen werden pro Veranstaltung mit dabei sein können, denn das Zauchensee-Summit setzt auf Individualität. Unter dem Titel „Unsere Idee – Dein Gipfelmoment“ will man 2023 erstmals Menschen zusammenbringen, die über ihre Herausforderungen im eigenen Arbeitsbereich lernen möchten, sich mit Gleichgesinnten austauschen wollen und dabei Neues entwickeln werden.

„Hier trifft man auf Menschen mit einer offenen und neugierigen Haltung, die gemeinsam wachsen und mehr erreichen wollen, Pioniere und deren Wissen und Experten aus verschiedensten Bereichen. Uns sind die Begriffe Gemeinschaft und Austausch besonders wichtig und wir freuen uns schon sehr auf die Menschen, die zum Zauchensee Summit zusammenkommen werden“, sagt Dolschek.

Auf der Website der „Sportalmmm“ wird es in Bälde mehr zu diesem Thema zu lesen geben – und wer jetzt schon up to date sein möchte, abonniert einfach den Newsletter: sportalmmm.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Sportalm Roland Dolschek eU

Herr Roland Dolschek

Zauchensee 27

5541 Altenmarkt Zauchensee

Österreich

fon ..: +43 6452 4006

web ..: https://www.sportalmmm.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Vier Sterne Hotel Sportalm begrüßt seine Gäste im Herzen der Skiwelt amadé und der Salzburger Sportwelt und bietet weit mehr als einfach nur Skigenuss. Neben 70 Pistenkilometern direkt vor der Haustür warten hier Erholung und Wellness sowie persönliche Atmosphäre und bester Service.

Erleben Sie Wohlfühltage der ganz besonderen Art im Vier Sterne Hotel Sportalm in Zauchensee!

