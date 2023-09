Innova Roadtrip 595L Camper: Luxuriöse Yacht-Qualität auf Mercedes-Benz Sprinter Basis

Innova Campers

Innova Campers, ein renommierter Name in der Welt des Fahrzeugausbaus, ist stolz darauf, den neuesten Zugang zu seiner erstklassigen Produktpalette vorzustellen – den Innova Roadtrip Camper. Mit einer Kombination aus anspruchsvollem Design, hochwertiger Handwerkskunst und einer starken Basis auf dem Mercedes-Benz Sprinter, eröffnet dieser luxuriöse Wohnmobilausbau eine neue Dimension des Reisekomforts. Der Innova Roadtrip Camper verbindet meisterhaft Yacht-Qualität mit Yacht-Style und präsentiert sich somit als ultimatives „Yacht on Wheels“ Erlebnis für anspruchsvolle Reisende.

Der Roadtrip 595L Mit seinem Längsbett bietet der Innova Komfort und Benutzerfreundlichkeit für bis zu 2 Erwachsene. Eine Version für 4 Personen soll nächstes Jahr auf den Markt kommen. Standardmerkmale wie ein Badezimmer, ein elektrisches Stromsystem und eine Heizung sorgen dafür, dass die Besitzer von allen Annehmlichkeiten profitieren können, egal wohin ihre Reise sie führt.

Yacht-Qualität trifft auf technische Raffinesse

Unter der Ägide von Innova Campers verkörpert der Innova Roadtrip Camper das Beste aus zwei Welten: die überlegene Qualität einer Yacht und die technische Exzellenz eines Mercedes-Benz Sprinter. Mit einem raffinierten und dennoch funktionalen Design bietet der Camper eine erstklassige Innenausstattung, die den Gästen ein Gefühl von Luxus vermittelt, vergleichbar mit dem Aufenthalt in einer exklusiven Yacht-Kabine. Die Auswahl der Materialien erfolgte mit größter Sorgfalt, wobei hochwertige Hölzer, erstklassige Polsterstoffe und edle Oberflächen nahtlos miteinander kombiniert wurden, um eine harmonische Atmosphäre zu schaffen. Der Innova Roadtrip Camper verfolgt dabei das Konzept einer mobilen Luxusunterkunft, ohne Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen.

Luxusreisen neu definiert

Das Herzstück des Innova Roadtrip Camper bildet der Mercedes-Benz Sprinter, der als robuste und verlässliche Basis dient. Diese erstklassige Grundlage wird durch die meisterhafte Umgestaltung von Innova Campers in einen exquisiten Wohnraum verwandelt. Die Innenräume sind großzügig gestaltet und bieten eine Fülle von Annehmlichkeiten, die von einer voll ausgestatteten Küchenzeile bis hin zu einem komfortablen Badezimmer reichen. Die intelligente Nutzung des verfügbaren Raums ermöglicht eine Vielseitigkeit, die den Bedürfnissen verschiedenster Reisender gerecht wird. Gleichzeitig gewährleistet die ausgeklügelte technische Integration ein Höchstmaß an Komfort und Bequemlichkeit während der Reise.

Innova Campers lädt Reisebegeisterte und anspruchsvolle Abenteurer dazu ein, den Innova Roadtrip Camper zu erkunden und sich von der Vereinigung von Yacht-Qualität und innovativem Design selbst zu überzeugen. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Produkte finden Sie auf der offiziellen Website unter https://www.innovaroadtrip.com/de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

INNOVA BV

Herr Robin Verachtert

Havenlaan 27a

5433 NK Katwijk

Niederlande

fon ..: (+)31 485 454 086

web ..: https://www.innovaroadtrip.com/de/

email : robin@innova-bv.nl

Über Innova Camper:

Innova Camper ist ein führender Anbieter im Bereich Fahrzeugausbau und Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen. Mit einem Fokus auf Qualität, Design und technische Innovation hat sich das Unternehmen als vertrauenswürdiger Partner für anspruchsvolle Fahrzeugmodifikationen etabliert. Die Expertise von Innova Campers erstreckt sich von Wohnmobilausbauten bis hin zu gewerblichen Fahrzeuganpassungen.

