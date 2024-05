Innoloft sichert Investment von Capital Mills und bestehenden Investoren

Wachstum der revolutionären No-Code-Plattform wird beschleunigt

– Innoloft hat erfolgreich eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, angeführt von Capital Mills, einem führenden VC aus den Niederlanden, und erreichte somit eine Investment-Summe von 2 Millionen Euro.

– Das Investment von Capital Mills, welches die erste deutsche Investition für sie darstellt, zielt darauf ab, Innolofts Produktentwicklung zu beschleunigen und die Benutzerbasis zu erweitern.

Es markiert einen Wendepunkt in der Reise von Innoloft: Das Aachener No-Code-Startup hat aufgrund des signifikanten Wachstums im letzten Jahr die nächste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Angeführt von Capital Mills, einem führenden niederländischen VC, ist das Investment ein bedeutender Meilenstein sowohl für Innoloft als auch für Capital Mills. Beide Parteien bündeln ihre Kräfte, um die Softwareentwicklung neu zu gestalten. Diese Investition markiert zudem auch die erste deutsche Investition von Capital Mills.

Die neue Runde baut auf dem Erfolg der vorherigen Seed-Runde auf, die 2023 abgeschlossen wurde, und bringt die von Innoloft eingesammelte Investment-Summe auf 2 Millionen Euro. Auch bestehende Investoren haben sich an dieser Runde beteiligt, was das Vertrauen in die innovative Vision von Innoloft unterstreicht. Das Investment markiert für das Unternehmen einen entscheidenden Moment, indem es ihm erlaubt, die Mission voranzutreiben, Softwareentwicklung zu demokratisieren und die Digitalisierung schneller, einfacher und deutlich kostengünstiger zu gestalten. Das Investment will Innoloft nutzen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, die Benutzerbasis zu erweitern und seine Position als Vorreiter in der No-Code-Bewegung zu festigen.

Sven Pietsch, CEO von Innoloft, zu der Partnerschaft: „Von Anfang an war unsere Partnerschaft mit Capital Mills unglaublich positiv. Der Investmentprozess verlief schnell und reibungslos, was unsere gemeinsame Denkweise widerspiegelt. Dieses Investment bestätigt unser Ziel, die Softwareentwicklung zu demokratisieren und sie so einfach zu machen, wie die Nutzung von PowerPoint. Mit der Unterstützung von Capital Mills fühlen wir uns für die nächsten Schritte gut vorbereitet, um Einzelpersonen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihr volles Potenzial durch die Kraft der No-Code-Technologie zu entfalten.“

Barry de Kock, Investment Manager bei Capital Mills, sagt: „Capital Mills freut sich sehr, mit Innoloft zusammenzuarbeiten. Wir glauben, dass hinter Innoloft ein großartiges Team steht, das eine innovative und intuitive No-Code-Lösung entwickelt hat, die das Potenzial besitzt, einen immer größer werdenden Markt zu erobern. Darüber hinaus sind wir sehr stolz darauf, dass Innoloft unser erstes deutsches Portfoliounternehmen ist.“

Über Innoloft:

Innoloft verfolgt die Vision, Programmieren so einfach wie PowerPoint zu gestalten, um eine Lösung für den Fachkräftemangel in der IT-Branche und das langsame Tempo der Digitalisierung zu bieten. Die No-Code-Plattform von Innoloft, LoftOS, befähigt jede Person, komplexe Webanwendungen wie Netzwerke, Marktplätze oder interne Tools ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Dies reduziert die Entwicklungszeiten dramatisch von Monaten auf Stunden und die Kosten von Zehntausenden auf Hunderte von Euro. Mehr als 70.000 End-Nutzer nutzen bereits Softwarelösungen, die mit LoftOS gebaut wurden. – https://innoloft.com

Über Capital Mills:

Capital Mills ist ein 2015 gegründeter niederländischer VC, der von einer Gruppe von 60 erfahrenen unternehmerischen Investoren unterstützt wird. Capital Mills investiert sowohl mit Eigenkapital als auch umsatzbasiert in schnell wachsende B2B-Softwareunternehmen mit modernster Technologie und ehrgeizigen Gründern. Capital Mills konzentriert sich auf langfristige Zusammenarbeit und unterstützt aktiv seine 20 Portfoliounternehmen. – https://capitalmills.nl/

