Vom Fensterputzen im dritten Stock bis zur Montage von Blitzableitern: Arbeitsbühnen haben die wohl interessantesten Einsatzgebiete, die man sich vorstellen kann.

Manchmal ist es unumgänglich: Hinauf in die luftigen Höhen heißt es dann. Egal, ob es darum geht, ein Kirchturmdach zu reparieren, die Fensterfront eines modernen Bürogebäudes zu reinigen oder eine Fassade zu streichen: Arbeitsbühnen werden an den unterschiedlichsten Einsatzorten benötigt. Für viele Unternehmen sind diese Einsätze jedoch so selten, dass sich der Kauf einer eigenen Arbeitsbühne kaum lohnt, weiß man bei OBERMAIR Transporte. Dort kann man Arbeitsbühnen mieten und dieses Angebot wird auch sehr häufig angenommen.

Arbeitsbühnen werden auch bei Aufräumarbeiten immer wieder benötigt, so, wie es jetzt nach den verheerenden Unwettern in vielen Teilen Deutschlands und Österreichs der Fall ist. „Bei solchen Vorfällen gilt es, die Hebebühnen rasch und unkompliziert zur Verfügung stellen zu können, denn vor allem, wenn Straßenverbindungen oder Bahnverbindungen betroffen sind, gilt es, hier rasch wieder Normalität einkehren zu lassen“, erklären die Experten von OBERMAIR. Die Hebebühnen dienen dann zum Beispiel als sichere Plattformen beim Schneiden von Bäumen, die die Aufräumarbeiten behindern oder beim Reparieren von Oberleitungen und Befestigungen.

Im Unternehmen hat man sich auf die Vermietung von Hebebühnen Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Niederösterreich spezialisiert, weil es hier keinen entsprechenden Anbieter gab und man weiß, wie wichtig es ist, Arbeitsbühnen binnen kurzer Zeit zur Verfügung stellen zu können. Bei OBERMAIR weiß man nicht nur alles über Hebe- und Arbeitsbühnen, sondern auch zu den Themen Sondertransporte und Schwertransporte. OBERMAIR ist ein europaweit agierender Logistikdienstleister.

Mehr zum Unternehmen gibt es unter www.obermair-transporte.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OBERMAIR Transporte-Erdbau GmbH

Herr Gerhard Obermair

Gewerbestraße 4

4690 Oberndorf/Schwanenstadt

Österreich

fon ..: + 43 (0) 76 73/67 00-0

fax ..: + 43 (0) 76 73/67 00-20

web ..: http://www.obermair-transporte.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Seit mehr als 25 Jahren vertrauen Kunden auf die Leistungsstärke von Obermair Transporte. Persönlicher Kontakt zu Kunden und Handschlagqualität zeichnen die Arbeit von Obermair Transporte aus.

Das Angebot von Obermair Transporte umfasst den Bereich Erdbau, Arbeitsbühnenvermietung und Transporte, vom Schwertransport bis hin zum komplexen Sondertransport auf nationaler oder internationaler Ebene.

