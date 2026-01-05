Wirkstoff PMA-Zeolith als Unterstützung für Immunsystem und Darmbarriere in der Erkältungszeit – die Voraussetzung dafür, dass auch Probiotika das Mikrobiom aktiv stärken können.

Wenn alles hustet, schnieft, fiebert und die sogenannte Grippe-Zeit herrscht, rückt ein Thema wieder besonders in den Fokus: ein starkes Immunsystem. Die aktuelle Erkältungs- und Grippesaison mit teils extremen Minusgraden zeigt eindrücklich, wie anfällig viele Menschen in den Wintermonaten sind. Zahlreiche Betroffene verbrachten sogar Weihnachten oder Silvester krank im Bett – statt mit Familie und Freunden.

Doch Kälte und wenig Sonnenlicht allein machen nicht krank. Sie schaffen vielmehr Bedingungen, unter denen Viren und Bakterien leichtes Spiel haben – vor allem dann, wenn die körpereigene Abwehr geschwächt ist. Und genau hier rückt ein Organ seit Jahren immer stärker in den Fokus der Forschung: der Darm und damit sein natürlicher Unterstützer Zeolith.

Heute weiß man: bis zu 80 Prozent des Immunsystems sitzen im Darm

Mittlerweile gilt wissenschaftlich als gesichert, dass rund 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems im Darm angesiedelt sind. Die Darmschleimhaut ist dabei weit mehr als eine passive Barriere. Sie ist ein hochaktives Schutzsystem, das Krankheitserreger erkennt, Immunzellen steuert und darüber entscheidet, wie effektiv der Körper auf Infekte reagiert – und wie schnell er sich davon erholt.

Hausmittel wie Tee, Ingwer, Honig, Inhalationen oder Hühnersuppe können bei akuten Erkältungen durchaus hilfreich sein. Sie lindern Symptome und unterstützen die Regeneration. Doch sie wirken vor allem „von außen“. Wer immer wieder krank wird oder Infekte nur schwer auskuriert, sollte tiefer ansetzen – nämlich bei der Darmgesundheit.

Unser Mikrobiom: Trainingszentrum des Immunsystems

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Mikrobiom, also die Gesamtheit der im Darm lebenden Bakterien und Mikroorganismen. Sie trainieren das Immunsystem, halten Krankheitserreger in Schach und produzieren wichtige Botenstoffe. Doch dieses empfindliche Gleichgewicht wird heute bei vielen Menschen durch Stress, Umweltbelastungen, Medikamente – insbesondere Antibiotika – und falsche Ernährung zunehmend gestört.

Wie der Wirkstoff PMA-Zeolith die Darmbarriere entlasten und stabilisieren kann

Hier setzt der klinisch geprüfte Wirkstoff PMA-Zeolith an. Klinische Studien zeigen, dass dieser speziell mikroaktivierte Klinoptilolith-Zeolith, ein natürliches Vulkangestein, die Darmbarriere stabilisieren und das Darmmilieu positiv beeinflussen kann. Durch die Bindung bestimmter Schadstoffe im Magen-Darm-Trakt wird die Darmschleimhaut entlastet – eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Immunabwehr.

Auch Probiotika können den Wiederaufbau des Mikrobioms unterstützen – allerdings bitte nicht nach dem Gießkannen-Prinzip, wie in der Werbung leider vielfach propagiert wird. Fachleute raten dazu, das eigene Mikrobiom zunächst untersuchen zu lassen und bestimmte Probiotika gezielt sowie idealerweise nach einer Stabilisierung des Darmmilieus einzusetzen, etwa im Anschluss an eine Darmsanierung mit PMA-Zeolith.

Selbst wenn bei schweren bakteriellen Infektionen Antibiotika medizinisch notwendig sind, kann eine begleitende und anschließende Unterstützung des Darms mit Zeolith helfen, die Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Ein starkes Immunsystem entsteht nicht über Nacht. Es beginnt im Darm – und gerade in der kalten Jahreszeit lohnt es sich, diesem zentralen Organ besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Den vollständigen Artikel mit wissenschaftlichen Hintergründen, praktischen Tipps und weiterführenden Quellen finden Sie auf dem Fach-Info-Portal ZEOLITH WISSEN:

https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/praevention/grippezeit-immunsystem-staerken-darm-zeolith

