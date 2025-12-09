immokoch.com stärkt Verkaufsfokus: Professionelle Begleitung beim Verkauf von Gewerbeimmobilien in Aachen

Der Aachener Immobilienspezialist immokoch.com erweitert seine Position als fokussierter Ansprechpartner für den Verkauf von Gewerbeimmobilien in der Region.
Ob Büroflächen, Ladenlokale, Praxisräume, Hallen oder gemischt genutzte Objekte – das Unternehmen begleitet Eigentümer beim gezielten und erlösorientierten Verkauf komplexer Gewerbeliegenschaften.
„Der Verkauf einer Gewerbeimmobilie ist wesentlich anspruchsvoller als bei klassischen Wohnobjekten. Er kombiniert wirtschaftliche, bauliche und rechtliche Faktoren, die eine professionelle Einschätzung und passgenaue Vermarktung erfordern“, erklärt das Team von immokoch.com. Besonders in Aachen, wo die Nachfrage nach Gewerbeflächen vorhanden, die Investorenlandschaft jedoch selektiv ist, profitieren Verkäufer von spezialisierter Expertise.
Fokus auf Verkauf statt Verwaltung
Anders als viele Full-Service-Makler konzentriert sich immokoch.com ausschließlich auf Verkaufsmandate. Dieser klare Fokus ermögliche eine zielgerichtete Käuferansprache und effiziente Vermarktungsprozesse. Zu den Leistungen gehören unter anderem:
Marktwertanalyse und fundierte Bewertung
Erstellung aussagekräftiger Exposés mit wirtschaftlichen Kennzahlen
Präzise Zielgruppenansprache – von Investoren über Selbstnutzer bis hin zu Projektentwicklern
Persönliche Begleitung durch erfahrene Ansprechpartner
Das Unternehmen betreut Verkaufsprojekte in allen relevanten Aachener Lagen, darunter Aachen-Mitte, Burtscheid, Rothe Erde, Haaren und Brand.
Kostenloser Marktwert-Check für Eigentümer
Mit einem unverbindlichen Marktwert-Check bietet immokoch.com Eigentümern eine professionelle Ersteinschätzung zu Verkaufspreis, Zielgruppenpotenzial und optimaler Vermarktungsstrategie. In die Bewertung fließen Lage, Nutzung, Zustand, Mieterträge sowie aktuelle Marktentwicklungen ein.
Komplexität im Gewerbeverkauf – professionell betreut
Der Verkauf von Gewerbeimmobilien bringt häufig zusätzliche Fragestellungen mit sich – etwa den Umgang mit bestehenden Mietverhältnissen, steuerliche Aspekte oder die Positionierung sanierungsbedürftiger Objekte. immokoch.com unterstützt Eigentümer frühzeitig dabei, diese Herausforderungen zu klären und Risiken im Verkaufsprozess zu minimieren.
Über immokoch.com
immokoch.com ist ein auf den Verkauf spezialisierter Immobilienmakler aus Aachen und begleitet Eigentümer beim professionellen Verkauf von Gewerbe- und Anlageimmobilien. Das Unternehmen setzt auf persönliche Beratung, lokale Marktkenntnis und eine klare Fokussierung auf Verkaufsmandate.
