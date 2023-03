Die Anziehungskraft von virtuellen Welten lässt niemanden unberührt und erzeugt eine starke emotionale Reaktion.

Die Immobilienbesichtigung mit VR-Brille: Erleben Sie Immobilienbesichtigungen der Zukunft

Die Faszination virtueller Welten geht nicht spurlos an den Menschen vorbei und sorgt für ein hohes Maß an Emotionalisierung. Als Immobilieneigentümer ergeben sich daraus neue Möglichkeiten: Indem Sie Interessenten einen digitalen _3D-Rundgang durch Ihre Immobilie_ anbieten, können Sie ihnen ein einzigartiges Erlebnis verschaffen und gleichzeitig Ihre Erfolgsaussichten beim Verkauf erhöhen.

Wie funktionieren Virtual-Reality-Brillen eigentlich?

Im Kern handelt es sich dabei um ein Display, das so nah an den Augen platziert ist, dass es dem Gehirn eine dreidimensionale Realität suggeriert. Durch das Eintauchen in diese virtuelle Welt kann der Nutzer das Gefühl verspüren, sich tatsächlich im Raum zu befinden. Als Immobilieneigentümer können Sie dieses Erlebnis nutzen, um Interessenten auf eine virtuelle Tour durch Ihre Immobilie mitzunehmen. So können sie die Räume erkunden und sich ein genaues Bild von der Immobilie machen, ohne dass sie tatsächlich vor Ort sein müssen.

Ein digitaler 360-Grad-Rundgang bietet dabei den Vorteil, dass potenzielle Käufer einen umfassenden Eindruck von Ihrer Immobilie erhalten, ohne dass Sie sich Gedanken über Termine, die Organisation oder Sicherheitsbedenken machen müssen. Durch die Möglichkeit, die Immobilie von allen Seiten zu betrachten, können Interessenten ihre Entscheidung schneller und sicherer treffen. Insgesamt bieten Virtual-Reality-Brillen und digitale 3D-Rundgänge für Immobilieneigentümer eine innovative Möglichkeit, ihre Immobilie auf eine einzigartige Weise zu präsentieren und Interessenten ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Seit etwa 2016 sind sämtliche VR-Brillen auf dem Markt erhältlich, mit denen Nutzer in virtuelle Realitäten eintauchen können. Die VR-Brille wird wie eine Brille getragen, es gibt jedoch auch Modelle als Helme mit einem Visier vor den Augen. Über eine Bluetooth-Verbindung werden die VR-Brille und z.B. Smartphone oder Tablet miteinander vernetzt, und die virtuelle Tour durch Ihre Immobilie kann einfach und bequem für Interessenten beginnen. Als Immobilieneigentümer können Sie sicher sein: Das virtuelle Abbild Ihrer Immobilie ist beim Einsatz von Virtual-Reality-3D-Brillen fast so realistisch, als wären die Interessenten tatsächlich vor Ort.

Unser Angebot ermöglicht Eigentümern eine innovative Vermarktungsmethode durch die virtuelle Immobilienbesichtigung mit VR-Brille. Viele Interessenten und Eigentümer schätzen diese Möglichkeit. Unser Team der ISB München Immobilien GmbH steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung, um Fragen zu beantworten oder zu speziellen Punkten zu beraten. Wir sind als als modern und innovativ im Immobilienmarkt bekannt und haben diese neue Technologie als erster Immobilienmakler auf der Messe 2023 in München vorgestellt.

Das Ganze bietet nicht nur einen zusätzlichen Unterhaltungsfaktor, sondern bietet Ihnen auch folgende Vorteile:

* Erhöhung der Verkaufschancen: Durch die Möglichkeit virtueller Besichtigungen sprechen Sie nicht nur Interessenten in Ihrer unmittelbaren Umgebung an, sondern auch solche, die weiter entfernt wohnen. Zudem erreichen Sie Menschen, die von innovativen Vermarktungstechnologien mit hohem Erlebnisfaktor begeistert sind.

* Effizienzsteigerung bei Besichtigungen: Durch die Möglichkeit, sich vorab ein genaues Bild Ihrer Immobilie zu machen, reduzieren Sie die Anzahl der „unnötigen“ Live-Besichtigungen und sparen somit Zeit und Kosten.

* Zeitgemäße Abwicklung: Mit virtuellen Besichtigungen bieten Sie Ihren Interessenten die Möglichkeit, die Immobiliensuche kontaktlos zu gestalten und somit auch die Umwelt zu schützen, indem Anfahrten zu Live-Besichtigungen vermieden werden.

Wenn Sie eine VR-Brille besitzen, können Sie diese direkt nutzen, um die virtuelle Tour zu starten. Den Link (sofern für die gewünschte Immobilie verfügbar) finden Sie im jeweiligen Exposé unter unseren https://www.isb-muenchen-immobilien.de/immobilien-muenchen

Besitzen Sie keine aber möchten einen individuellen Einblick? Dann vereinbaren Sie einen Termin und kommen Sie gerne in unser Büro in die Nymphenburger Straße! Mit unserer VR-Brille zeigen wir Ihnen die optimalsten Möglichkeiten Ihre Immobilie ins richtige Licht zu setzen.

