Immobilienbericht für Eichenau bei München

Deutlich rückläufige Preise im Landkreis Fürstenfeldbruck

Die Gemeinde Eichenau im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck, etwa 6 km östlich von Fürstenfeldbruck und 20 km westlich vom Zentrum Münchens, ist nach Germering einer der gefragtesten und teuersten Wohnorte im Landkreis. Überwiegend ist Eichenau dörflich geprägt mit Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern. Wegen des großzügigen Grüncharakters und der guten Infrastruktur ist die „Gartenstadt“ Eichenau ein Ort mit hoher Wohnqualität. Im südlichen Teil liegt das Gewerbegebiet. Über hundert Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sind hier vertreten – ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die umliegende Region.

Immobilienpreise Eichenau, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2023):

Häuser in Eichenau:

Im vergangenen Jahr waren in Eichenau 89 Häuser zum Verkauf ausgeschrieben. Das waren etwa doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, bei den Preisen war ein durchschnittlicher Rückgang von etwa 5 – 10 % je nach Objektart zu verzeichnen. Bei Einfamilienhäusern lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis auf einem Niveau von ca. 9.300 EUR. Betrachtet man ausschnittweise Einfamilienhäuser im Bereich 150 m² Wohnfläche musste man mit einem mittleren Kaufpreis von etwa 1,25 Mio. EUR für ein kalkulieren, bei 200 m² mit etwa 1,9 Mio. EUR. Für Doppelhaushälften und Reihenhäuser lagen die häufigsten Angebote in der Größenordnung 100 bis 150 m². Doppelhaushälften mit durchschnittlich 135 m² lagen bei ca. 1 Mio. EUR Angebotspreis. Für Reihenhäuser mit durchschnittlich 120 m² wurde im Mittel rund 800.000 EUR verlangt.

Wohnungen in Eichenau:

Im Segment Eigentumswohnung Eichenau gab es nur 6 registrierte Verkaufsangebote in den letzten 12 Monaten. Damit verringerte sich die Angebotszahl auf etwa ein Viertel des Vorjahres, parallel zeigten sich auch um etwa 10 % niedrigere Preise. Die Wohnflächen reichten von 29 bis 81 m², der Quadratmeterpreis lag recht homogen im Bereich 5.000 – 7.000 EUR/m². Der Kaufpreis reichte je nach Objekt von 185.000 bis 420.000 EUR

Grundstücke in Eichenau:

Im Segment Wohnbaugrundstücke waren insgesamt 13 Objekte auf dem Markt, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Der Quadratmeterpreis erreichte im Schnitt ca. 950 EUR/m² und lag damit rund 20 % niedriger als im vorangegangenen Jahr.

„Die Gemeinde Eichenau hat wie das benachbarte Puchheim nachhaltig durch die schnelle Anbindung an die A 96 und somit an München gewonnen. Das hat sich mittelfristig als großer Pluspunkt erwiesen. Auch hat Eichenau einen schönen Ortskern mit vielen Geschäften.“, meint Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: Wikipedia, eichenau.org, Statistik der IMV Marktdaten GmbH. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. Eichenau. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.200 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

Pressekontakt:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.