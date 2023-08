Immobilie kaufen? Irena Markovic kennt die Vorteile.

Als Immobilienmaklerin erleichtert Irena Markovic das Finden und den Kauf einer passenden Immobilie und kennt die Vorteile.

Irena Markovic wird oft gefragt, ob es sich heutzutage der Kauf einer Immobilie im Gegensatz zu einer Mietwohnung wirklich noch lohnt, da Mietpreise als auch Kaufpreise für Immobilien stetig steigen. Aber genau hier liegt auch einer der großen Vorteile beim Immobilienkauf, da sie eine gewisse Absicherung im Leben bieten sowie Möglichkeiten der Finanzierung von weiteren Objekten. Auch erleichtern vollständig abgezahlte Immobilen auch Darlehensanträge. Markovic von der Immobilienkanzlei Lifestyle Properties kennt die wesentlichen Vorteile von Immobilieninvestitionen und teilt diese mit uns.

Inhalt:

o Absicherung und finanzielle Entlastung im Alter

o Kapitalanlage

o Erleichterung bei Darlehensanträgen

o Niedrige Zinsen

o Gestaltungsfreiheit

o Vom Model zur erfolgreichen Immobilienmaklerin mit eigener Immobilienkanzlei: Das ist Irena Markovic

ABSICHERUNG UND FINANZIELLE ENTLASTUNG IM ALTER

Nach einem erfolgreichen Arbeitsleben ist die Freude über den baldigen Ruhestand verständlicherweise groß. Leider wird diese Freude oft getrübt, da nur wenige mit ihrer Rente in der Lage sind, den gewohnten Lebensstandard weiter aufrecht zu erhalten. Der Kauf einer Immobilie sorgt für Absicherung und für eine finanzielle Entlastung im Alter. So kann der Immobilienerwerb zur Aufrechterhaltung des gewohnten Lebensstandards beitragen.

KAPITALANLAGE

Wer nach einer Möglichkeit sucht, um sein Geld sinnvoll anzulegen, sollte laut Irena Markovic über den Kauf einer Immobilie nachdenken. Denn Immobilien sind allgemein bekannt als optimale Kapitalanlagen, da diese in ihrem Wert erfahrungsgemäß stetig weiter steigen. Wer seine Immobilie vermietet, profitiert zeitgleich von Mieteinnahmen.

ERLEICHTERUNG BEI DARLEHENSANTRÄGEN

Stellt man bei einer Bank einen Antrag auf ein Darlehen, kann der Besitz einer Immobilie von großem Vorteil sein, führt Irena Markovic als weiteren Vorteil auf. Da diese eine gute Sicherheit für die Bank darstellt, ist diese gewollter ein Darlehen stattzugeben. Um als Sicherheit von der Bank akzeptiert zu werden, muss die Immobilie vollständig abbezahlt sein.

Niedrige Zinsen

Entscheidet man sich jetzt für den Kauf einer Immobilie, profitiert man von den momentan noch niedrigen Immobilienzinsen und den da durch resultierenden niedrigeren Kaufpreis, die so gut wie jährlich steigen. Aus diesem Grund empfiehlt Irena Markovic nicht zu lange zu warten mit dem Immobilienerwerb.

GESTALTUNGSFREIHEIT

Wenn man in einer Mietwohnung wohnt, müssen jede bauliche Veränderung mit dem Vermieter abgesprochen werden. Dieser entscheidet schlussendlich darüber, was in seiner Wohnung oder seinem Haus gemacht werden darf und was nicht. Ist die Immobilie, in der man wohnt, allerdings sein Eigentum, so entfällt die vorherige Absprache und das eigene Heim kann ganz nach den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen anpassen. Markovic merkt jedoch an, dass auch bei eigenen Immobilien keine großen baulichen Veränderungen vorgenommen werden dürfen, ohne das jeweilige Bauamt zu informieren. Dieses überprüft, ob durch die baulichen Veränderungen die Stabilität des Objektes negativ beeinträchtigt werden würde.

VOM MODEL ZUR ERFOLGREICHEN IMMOBLIENMAKLERIN MIT EIGENER IMMOBILIENKANZLEI: DAS IST IRENA MARKOVIC

Irena Markovic erlangte schon als Model sowie Eventmanagerin (Scandalous) große Bekanntheit insbesondere im D-A-CH-Raum, agiert nun aber schon seit mehr als 14 Jahren auf dem (Luxus-) Immobilienmarkt und gründete ihre eigene Immobilienkanzlei Lifestyle Properties in Wien. Sie beschäftigt mittlerweile 14 Mitarbeiter und verwaltet ein großes Portfolio an einzigartigen Luxusimmobilien und Investmentobjekten. Des Weiteren besitzt das Unternehmen einen großen Kundenstock an Eigentümern, zu denen unter anderem Bauträger, Investoren, Stiftungen, Family-Offices und Privatpersonen zählen. Zudem berät sie mit ihrem Team von Lifestyle Properties über 12.000 Kaufinteressenten und vermittelt erfolgreich passende Objekt an den Kaufinteressenten. Im Jahr 2022 feierte Irena Markovic das 6. Jubiläum von Lifestyle Properties mit ihren Mitarbeitern, Kunden und Freunden und blick zuversichtlich in die Zukunft.

