Viele Menschen schätzen die Möglichkeit, Regenwasser als Brauchwasser zu speichern. Sowohl für Private wie auch Betriebe ist das eine interessante Option, vor allem mit transportablen Wassertanks.

In heißen, trockenen Sommern sind sie die Rettung: Wassertanks, die kostbares Regenwasser in Zeiten speichern, in denen es in Hülle und Fülle zur Verfügung steht. Mobile Wassertanks und Wasserwagen kommen zum Beispiel in der Landwirtschaft, auf großen Feldern oder Weiden, zum Einsatz, auf denen kein Wasseranschluss zur Verfügung steht. Die transportablen Wassertanks können ganz nach Bedarf an- und abtransportiert werden, denn in der Landwirtschaft ändern sich die Bedürfnisse auf bestimmten Flächen immer wieder. Die Natur ist in ständiger Bewegung.

Transportable Wassertanks kommen aber auch als Löschwassertanks zum Einsatz oder zur Wasserversorgung bei großen Veranstaltungen. Egal, ob es Brauchwasser oder Frischwasser ist – im mobilen Tank kann dieses sicher und unkompliziert angeliefert werden und steht genau dort zur Verfügung, wo es gebraucht wird.

Bei wassertanks.pro finden Interessierte Wassertanks in allen Größen und Ausführungen, vom mobilen Wassertank mit einigen hundert Litern Fassungsvermögen bis hin zum Wassersilo mit mehreren hunderttausend Litern Fassungsvermögen. Ganz nach Bedarf wird es somit möglich, für jeden Anspruch kostbares Wasser zu sammeln und zu bunkern, bis es benötigt wird – vom Privatgarten bis hin zum großen landwirtschaftlichen Betrieb oder Industriebetrieb.

Mehr Informationen zu den praktischen mobilen Wassertanks finden Interessierte auf der Website unter wassertanks.pro. Hier kann man sich auch sofort über Angebote informieren oder mit einem Teammitarbeiter in Kontakt treten.

Jetzt gleich vorsorgen: Wasser ist kostbar und der Sommer wird kommen!

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

