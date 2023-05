Spielturmhersteller ISIDOR stellt die besonders großen Spieltürme vor: Für Familien mit vielen Kindern oder Kinder, die viel Besuch bekommen.

Heute im Spotlight: Die Stelzenhäuser Big Woody und Big Mounty. Das Besondere an diesen Spieltürmen: Beide können mit der praktischen Untergarage ausgestattet werden. Ganz einfach gesagt: Entweder man lässt den Platz unter dem Baumhaus frei oder man nutzt ihn als Garage für Fahrräder und andere Spielsachen oder als zweites Spielhaus. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt!

Eine weitere Besonderheit – und das dürfte alle Pipi Langstrumpf Fans freuen: Beide Spieltürme können „schräg“ aufgebaut werden! Viele Kinder lieben es, wenn Dinge im Leben anders aussehen als in der Erwachsenenwelt. Warum also nicht einfach das Spielhaus schräg aufbauen? Diese Möglichkeit bietet sich sowohl beim Big Woody als auch beim Big Mounty!

Durch das Anstreichen des Holzes in verschiedenen Farben entsteht zudem eine eigene fantastische Welt, die kindgerecht, spannend und motivierend ist. Viele ISIDOR Fans schicken ihre Ideen, wenn es um die Gestaltung des Stelzenhauses geht – sei es ein Spielturm im Nordseestil oder ein Regenbogenspielturm in vielen bunten Farben. Diese wunderbaren Eindrücke können auf der ISIDOR Facebook-Seite oder bei den einzelnen Spielturm-Modellen auf der Website https://spielturm.isidor.de angesehen werden.

ISIDOR entwickelt und produziert die Spieltürme in Brandenburg an der Havel: ECHTES Made in Germany, für Fans von Qualität und Verlässlichkeit. Der ISIDOR Kundenservice freut sich immer über neuen Ideen von Kunden. Seit der Gründung von ISIDOR ist man bemüht, Ideen von Kindern und Spielturmfans umzusetzen. So sind auch der Big Woody und der Big Mounty entstanden. Einfach vorbeischauen: https://spielturm.isidor.de/.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

