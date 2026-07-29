IHK-Prüfungsvorbereitungkurs Kaufmann/Kauffrau für Marketingkommunikation bereitet auf den Berufsabschluss vor

Für alle Auszubildenden „Kaufmann / Kauffrau für Marketingkommunikation“, die an der nächsten IHK-Abschlussprüfung teilnehmen, findet wieder der IHK-Prüfungsvorbereitungskurs der SYAC statt.

Die SYAC Synova Academy bietet auch in diesem Jahr wieder ihren bewährten Online-Prüfungsvorbereitungskurs für Auszubildende im Ausbildungsberuf Kaufmann / Kauffrau für Marketingkommunikation an. Der Vorbereitungskurs startet am Dienstag, 25. August 2026, und bereitet die Teilnehmenden gezielt auf die bevorstehende IHK-Abschlussprüfung vor.

Im Rahmen des Kurses werden die prüfungsrelevanten Inhalte schwerpunktmäßig wiederholt, Unklarheiten ausgeräumt, Zusammenhänge aufgezeigt und an praxisnahen Aufgaben angewendet. Der Unterricht findet live im Online-Konferenzsystem statt, so dass nicht nur der direkte Austausch mit dem Dozenten sondern auch die gemeinsame Bearbeitung von Problemstellungen möglich ist.

Die Kursinhalte orientieren sich an den aktuellen Anforderungen der IHK-Abschlussprüfung. Behandelt werden insbesondere die Handlungsfelder Entwicklung von Marketing- und Kommunikationskonzepten, Umsetzung und Steuerung von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen sowie die Vorbereitung auf das fallbezogene Fachgespräch. Im Mittelpunkt stehen die Themen Marketing, Marketingkommunikation, Media, Produktion, Kreation und Recht.

In der Vorgehensweise orientiert sich der Prüfungsvorbereitungskurs weitgehend am „Marketinghaus“, einem speziell entwickelten Lern- und Arbeitstool. Das Modell verdeutlicht den Teilnehmenden nicht nur den Stoff, sondern zeigt insbesondere die Zusammenhänge auf. So lassen sich Situationen systematisch analysieren und Strategien sowie Maßnahmen ableiten. Das Marketinghaus steht – unabhängig von einer Kursteilnahme – kostenfrei zur Verfügung und kann auf der Website der SYAC syac.de als PDF heruntergeladen werden.

Ergänzend haben die Teilnehmenden während des Kurses Zugang zum Aufgabentraining „CheckMe!“. Hier können sie anhand von 2.500 programmierten Aufgaben ihr Wissen gezielt überprüfen und für die Abschlussprüfung trainieren.

Der nächste IHK-Prüfungsvorbereitungskurs „Kaufmann / Kauffrau für Marketingkommunikation“ findet ab Dienstag, 25. August 2026, insgesamt 20 mal jeweils dienstags und donnerstags von 19:00 bis 21:30 Uhr statt. Die Kursgebühren werden in den meisten Fällen vom Arbeitgeber übernehmen. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website der SYAC unter syac.de.

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SYAC Synova Academy

Frau Sandra Höller

Ernst-Bloch-Straße 4

51377 Leverkusen

Deutschland

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web ..: http://www.syac.de

email : info@syac.de

Seit 30 Jahren hat sich die SYAC Synova Academy auf kompakte Bildungsangebote für den Marketing- und Kommunikationsbereich spezialisiert und bietet firmenspezifische Weiterbildungen und Seminare in Online- und Präsenzform an. Außerdem veranstaltet die SYAC mehrmals im Jahr bundesweite IHK-Prüfungsvorbereitungskurse für die Abschlussprüfung „Kaufmann / Kauffrau für Marketingkommunikation“.

Sämtliche Online-Schulungen werden ausschließlich live in Webinarform durchgeführt. So ist gewährleistet, dass die Teilnehmenden sich direkt mit dem Dozenten austauschen und auch gemeinsam Problemlösungen erarbeiten können. Hierzu betreibt die Akademie eine eigene Online-Lernplattform, die außerdem über 2.500 prüfungsnahe Aufgaben enthält und vorrangig von Auszubildenden im Berufsbild „Kaufmann / Kauffrau für Marketingkommunikation“ zur Vorbereitung auf ihren IHK-Abschluss genutzt wird.

Mit dem Lehr- und Arbeitsmodell „Das Marketinghaus“ hat die SYAC Synova Academy eine seit Jahren bewährte Vorgehensweise zur Ableitung marketingpolitischer Prozesse sowie zur Erarbeitung von Konzepten und Strategien entwickelt. Das Marketinghaus wird nicht nur in den eigenen Studienkursen, sondern auch im Bildungswesen und in der Marketingpraxis von Unternehmen und Organisationen eingesetzt. Die SYAC Synova Academy veröffentlicht regelmäßig die aktuelle Schulversion des Marketinghauses in Posterform auf ihrer Website.

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